Чехия начала вклеивать визы студентам

Оригинал документа доступен по ссылке.
Для кого
Вклейка разрешения только для студентов университетов либо студентов аккредитованных языковых курсов (типы виз 23/24), которые планируют приехать на учебный год 2021-2022.
Студенты, которые поступили на языковые программы 2020-2021 и сейчас обучаются онлайн, пока не смогут получить чешскую визу. Выход для таких студентов — удалённое поступление в университеты, либо продление программы языковых курсов на будущий год.
Как получить визу?
Консульства начнут связываться со студентами и назначать дату вклейки визы с понедельника, 21 июня.
К заявлению на вклейку визы необходимо приложить следующие документы:
➖ паспорт
➖ квитанцию об оплате
➖ заявление образовательного учреждения
➖ копию подтверждения об учебе (опционально)
Документы принимаются по специально отведенным часам работы Консульского отдела.
ВАЖНО!
Для вклейки визы студентам понадобится докупить чешскую годовую страховку.
Оформить страховку вы можете:
➖ у языковых курсов
➖ у профессионального страхового агента в Чехии
Редакция 420ON рекомендует своим читателям оформлять страховку у крупнейшего страхового агента в Чехии, компании RED PANDA на выгодных условиях:
• цены на 40-50% ниже ценников языковых курсов на страховки
• бесплатно к страховке вы получите бонусы: доступ в единственную русскоязычную клинику класса люкс в Чехии RED PANDA Medical®, личного визового консультанта и адвоката на целый год, запись к врачам и бесплатное сопровождение в больницы 24/7, личного куратора.
Поздравляем вас с хорошими новостями и ждём в Чехии!