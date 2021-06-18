Чехия начала вклеивать визы студентам

С самого начала пандемии все консульства Чехии ввели ограничения на вклейку уже одобренных виз. Таким образом, тысячи студентов не смогли приехать в страну и целый учебный год изучали язык и готовились к поступлению в вузы онлайн. Однако с учётом снятия большинства коронавирусных ограничений в стране Чехия приняла решение возобновить полноценную вклейку виз для студентов с понедельника, 21 июня.

Оригинал документа доступен по ссылке.

Для кого

Вклейка разрешения только для студентов университетов либо студентов аккредитованных языковых курсов (типы виз 23/24), которые планируют приехать на учебный год 2021-2022.

Студенты, которые поступили на языковые программы 2020-2021 и сейчас обучаются онлайн, пока не смогут получить чешскую визу. Выход для таких студентов — удалённое поступление в университеты, либо продление программы языковых курсов на будущий год.

Как получить визу?

Консульства начнут связываться со студентами и назначать дату вклейки визы с понедельника, 21 июня.

К заявлению на вклейку визы необходимо приложить следующие документы:

➖ паспорт

➖ квитанцию об оплате

➖ страховку

➖ заявление образовательного учреждения

➖ копию подтверждения об учебе (опционально)

Документы принимаются по специально отведенным часам работы Консульского отдела.

ВАЖНО!

Для вклейки визы студентам понадобится докупить чешскую годовую страховку.

Оформить страховку вы можете:

➖ у языковых курсов

➖ у профессионального страхового агента в Чехии

Редакция 420ON рекомендует своим читателям оформлять страховку у крупнейшего страхового агента в Чехии, компании RED PANDA на выгодных условиях:

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Поздравляем вас с хорошими новостями и ждём в Чехии!