Чехи смогут защищать себя и других с оружием в руках

Право на защиту себя и других с помощью оружия в соответствии с законом будет закреплено в конституции. Палата депутатов Чехии 18 июня одобрила соответствующую поправку к Хартии основных прав и свобод. Теперь закон должен согласовать Сенат.

Хартия основных прав и свобод будет содержать новое положение, согласно которому «право защищать свою жизнь или жизнь другого человека, даже с оружием, гарантируется на условиях, предусмотренных законом».

В Чехии с каждым годом увеличивается количество людей, которые уже владеют или хотели бы приобрести оружие. Сейчас лицензию на владение оружием имеют почти 300 тысяч человек. Это на 2,7 тысяч больше, чем год назад, и на 11 тысяч больше, чем в 2019 году. В общей сложности у чехов насчитывается 850 тысяч единиц оружия. Большинство людей покупают пистолет, чтобы защитить себя.

Петицию с просьбой разрешить использовать оружие для самозащиты подписали в Чехии 102 тысячи человек. Петиция была реакцией охотников и других владельцев оружия на усилия Европейской комиссии по ограничению владения оружием, в том числе на законных основаниях. Комиссия обосновала это, в частности, необходимостью принятия мер против терроризма. Однако критики этой меры ЕС указали, что террористы в основном используют незаконно полученное оружие.

Источник: ceskatelevize.cz