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В Чехии в воскресенье будут сильные грозы

В Чехии в воскресенье будут сильные грозы

420on.cz 246
С вечера воскресенья синоптики обещают сильные грозы, которые будут сопровождать порывы ветра, град и проливные дожди. Температура воздуха днем поднимется до 34 градусов Цельсия.
Фото: pixabay
В Чехии в воскресенье будут сильные грозы

Предупреждение метеорологов будет действовать для всех регионов Чехии вплоть до утра понедельника, 21 июня.

В воскресенье и понедельник грозы будут сопровождаться тропическими температурами. В среднем по республике столбик термометра покажет около 31 градуса тепла, в отдельных областях температура воздуха может превысить 34 градуса Цельсия. В связи с продолжающейся жаркой и сухой погодой метеорологи также предупреждают о возможном возникновении пожаров.

Вечером и ночью в понедельник метеорологи в Чешской Республике ожидаются сильные грозы с порывами ветра около 70 км/ч,а также с градом или проливным дождем, во время которого выпадет около 30 мм осадков. 

Ливень может затопить небольшие ручьи, подземные переходы или подвалы домов. Порывы ветра могут ломать ветки деревьев и срывать крыши домов. Опасность представляют град и молния, поэтому при движении по дорогам во время грозы рекомендуется снизить скорость движения и вести машину очень осторожно.

Температуры выше тридцати градусов Цельсия держатся в Чехии третий день подряд. На востоке страны жара прекратится во вторник, в республику придет холодный фронт. На следующей неделе дожди пройдут по всей стране, температура воздуха днем составит не более 22 градусов тепла.

Источник: novinky.cz

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