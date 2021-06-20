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Главные итоги недели в Чехии: возвращение любимой рубрики на YouTube

Главные итоги недели в Чехии: возвращение любимой рубрики на YouTube

420on 285
Главные итоги недели в Чехии: возвращение любимой рубрики на YouTube

Что изменится в Чехии в ближайшие дни? Сколько процентов населения на самом деле вакцинируются? Какой срок заключения грозит за секс в парке на примере чешской пары? Правда ли, что Чехия богаче Италии и Испании? Шик-гол на Евро, рост цен на бензин и удобная инструкция для путешественников из Чехии - об этом и многом другом смотрите в новом выпуске главных итогов недели от информационного портала 420on.cz и Яны Шевченко.

 

Друзья, спасибо вам за вашу поддержку, участие и комментарии. Мы счастливы, что снова с вами в нашей студии в центре Праги и можем впредь радовать вас новостными видео!

 

Пока у нас был “новостной отпуск”, вышло три новых видео:

https://420on.page.link/BezAkcenta2 

https://420on.page.link/BezAkcenta1 

https://420on.page.link/PermanentResidenceCZ 

 

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Подписаться: https://www.youtube.com/user/420oncz 

Скопировать ссылку на видео: https://youtu.be/lLm30YNewJM

 

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Темы
сми Чехия главные новости видео Прага пандемия коронавирус
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