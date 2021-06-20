Чешские невесты стареют: замуж выходят «немного за 30»

В прошлом году средний возраст чешских невест, впервые вступающих в брак, превысил 30 лет. Растет и средний возраст женщин, у которых рождается первый ребенок. С другой стороны, количество разводов немного снизилось.

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В 1961 году девушки выходили замуж в первый раз в возрасте около 22 лет. Однако с 1989 года средний возраст невест начал расти. В прошлом году впервые в истории он превысил порог в 30 лет. По данным Чешского статистического управления, аналогичная тенденция наблюдается и у мужчин, для которых средний возраст вступления в первый брак увеличился с 25 лет в 1989 году до 33 лет.

«Старение» женихов и невест в прошлом году может быть связано с пандемией. В то время как пожилые пары, как правило, хотели провести свадьбу любой ценой, молодые решили отложить этот знаменательный день до тех пор, пока противоэпидемические ограничения не будут сняты.

Статистика показывает, что чехи не торопятся не только с женитьбой, но и с детьми. Если шестьдесят лет назад женщины обычно рожали первого ребенка в возрасте до 23 лет, то в прошлом году средний возраст матерей первенцев превысил 28 лет.

С другой стороны, количество разводов в последние годы несколько снизилось. В 2011 году количество разводов достигло рекордных 50%. Но затем цифры стали снижаться, и в прошлом году этот показатель составил около 40%. Средняя продолжительность брака на момент развода в Чешской Республике составляет от 13 до 14 лет, что на 3-4 года больше, чем шестьдесят лет назад.

Если в 1961 году около 95% мужчин и примерно столько же женщин в возрасте до 50 лет состояли в браке, то в 2011 году отношения регистрировало лишь 50% мужчин и 60% женщин.

Достигнув минимума в 2013 году, количество свадеб снова стало расти вплоть до пандемии и локдауна. В марте 2020 года пожениться решило менее 600 пар – рекордно низкие цифры за последние сто лет. По сравнению с 2019 годом количество свадеб в Чехии в прошлом году уменьшилось на 20%.

Источник: novinky.cz

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