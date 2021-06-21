В Чехии в июле откроется регистрация на прививки от COVID-19 для детей от 12 до 15 лет

Регистрация на вакцинацию от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 15 лет начнется 1 июля. Сегодня об этом объявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения.

Фото: pixabay

Детей будут прививать в центрах вакцинации, в присутствии педиатра. Сопровождать детей будут родители. Вакцины поступят в центры после 1 июля. Сейчас единственная доступная вакцина против covid в ЕС для детей старше 12 лет — это препарат Pfizer. Вакцина от компании Moderna пока проходит процесс одобрения EMA.

Министр здравоохранения Адам Войтех заявил 20 июня, что в середине июля планируют делать прививки всем, кто приходит за вакциной, без предварительной регистрации.

По данным на 21 июня более 2,5 миллионов человек в Чешской Республике сделали две прививки от коронавируса. Около 4,7 миллиона человек получили хотя бы одну дозу вакцины — это около 44% населения республики.

По мнению экспертов, вакцинация — основная причина, из-за которой эпидемия пошла на спад в последние недели. Андрей Бабиш призвал молодых людей и всех, кто еще не сделал прививки, пройти вакцинацию в связи с угрозой распространения новой (индийской) мутации коронавируса delta.

Источник: irozhlas.cz

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