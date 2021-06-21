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Туристов в Чехии хотят заманить в города с помощью ваучеров

Туристов в Чехии хотят заманить в города с помощью ваучеров

420on.cz 592
Министерство регионального развития поддержит внутренний туризм введением новых ваучеров с июля. Их номинал составляет 3000 крон на взрослого и 1000 — на ребенка. Ваучеры предназначены, в основном, для крупных городов.
Фото: pixabay
Туристов в Чехии хотят заманить в города с помощью ваучеров

«Очевидно, что этим летом чешские туристы поедут на природу или к воде и заполнят традиционные туристические объекты. Но в городах их не будет. Поэтому в дополнение к ваучерам для отдыха на курортах мы сейчас готовим ваучеры для поддержки предпринимателей в городах», — сказала министр регионального развития Клара Досталова.

На пресс-конференции она уточнила, что министерство выделит на программу поддержки туризма 500 миллионов крон. Часть средств возьмут из неиспользованных ваучеров прошлого года. «В этом заинтересованы регионы. Прага уже объявила, что потратит 50 миллионов крон на привлечение туристов. Мы хотим, чтобы люди оставались в чешских городах и осматривали местные достопримечательности», — сказала министр.

Мэрия Праги в сотрудничестве с Prague City Tourism организовала кампанию «V Praze jako doma», чтобы привлечь туристов в мегаполис. Как и в прошлом году, туристы получат специальные ваучеры за каждую ночь, проведенную в городском отеле в июле и августе. По этим ваучерам можно получить скидки или бесплатно посетить некоторые музеи, галереи или пражский зоопарк.

Министерство регионального развития начнет принимать заявки на новые ваучеры в середине июля сроком на три месяца, однако выплаты будут производиться задним числом (с 1 июля). Программа не закончится после летних каникул, а будет продолжена до конца года. Номинал одного ваучера для взрослого человека составляет 3000 крон, для ребенка — 1000 крон. Половину суммы заплатит государство, половина будет оплачена из местных бюджетов. На следующей неделе министерство представит правительству окончательный вариант программы.

Согласно опросу агентства CzechTourism, в этом году отпуск в Чехии планируют провести 76% жителей республики. Средняя продолжительность отпуска составит 13 дней, а расходы на одного человека — около 6 840 крон (на 700 крон больше, чем в прошлом году). 

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
туристы Туризм Чехия Прага
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