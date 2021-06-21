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Участок трассы D35 в Чехии перекрыт, образуются огромные пробки

Участок трассы D35 в Чехии перекрыт, образуются огромные пробки

420on 279
Автомагистраль D35 между Пршаславицами и Велким Уездом в Оломоуцком крае все еще закрыта. В субботу из-за высоких температур трасса внезапно потрескалась и закрутилась. На месте разбилось пять автомобилей, десять человек получили легкие травмы. В связи с закрытием образуются пробки, в которых водители могут задерживаться до 45 минут.
Участок трассы D35 в Чехии перекрыт, образуются огромные пробки

На километровом участке перед деревней водитель может простоять до 10 минут, машины движутся очень медленно. Также на объезде находится большое количество грузовиков, которые замедляют движение. Объездной маршрут пролегает через деревни Пршаславице, Коцоуровец и Даскабат.

Водители также должны рассчитывать на задержки в обратном направлении – в районе Пршаславиц на 15 минут, но между Долним и Велким Уездом в направлении Оломоуца  водители могут попасть в большую пробку, вплоть до 45 минут.

Ремонт автомагистрали D35 существенно осложнил дорожную обстановку в соседнем Пршеровском районе.

По данным ČTK, утром Пршеров заполонили машины. Согласно сообщению диспетчера, толпы людей стояли на остановках общественного транспорта с утра понедельника, так как автобусы опаздывают на 60 минут из-за пробок на улицах города.

По оценкам экспертов, трасса будет закрыта минимум 4 дня. Рабочие будут использовать быстросхватывающуюся бетонную смесь, и, если все пойдет по плану, в четверг автомагистраль D35 будет открыта в обоих направлениях.

После субботнего появления бугров на покрытии трассы специалисты превентивно проверили весь участок и обнаружили еще одну точку риска в левой полосе, которую также предстоит отремонтировать. Этот ремонт планируется завершить в пятницу, и серьезно ограничивать движение не планируется.

Источник: irozhlas.cz

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Темы
Чехия Оломоуц пробки Автомобили
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