Чешский «Флойд»: полиция причастна к смерти мужчины во время драки в Теплице

Молодой человек скончался после вмешательства полиции в чешском городе Теплице. Врач назвал причиной смерти передозировку наркотиками, однако организация Romea указывает на излишне жесткие действия полицейских при задержании мужчины. Инцидент сейчас расследует служба внутренней безопасности полицейского ведомства.

Полиция была вызвана на место происшествия в субботу около 15:00 из-за драки между двумя мужчинами, которые повредили припаркованные автомобили.

«После прибытия на место патруль обнаружил лежащего на земле мужчину без рубашки с телесными повреждениями. Как только полиция подошла к нему, он стал агрессивным, напал на сотрудников правопорядка, нанес им царапины и укусил одного коллегу», — сообщил пресс-секретарь полиции Усти-над-Лабем Даниэл Витек.

Видеозапись происшествия впоследствии появилась в социальных сетях:на кадрах видно, что полицейские лежат на ногах, плечах и на шее мужчины и держат его. Через несколько минут мужчина потерял сознание, на место прибыли спасатели. На видео слышно, что свидетели инцидента предупреждают полицейских, что те своими действиями могут задушить человека.

«Полиции пришлось применить силу по отношению к агрессивному мужчине и вызвать скорую помощь. Он был передан спасателям, но потом потерял сознание в машине скорой помощи, и, несмотря на действия врачей, спасти его не удалось», — говорится в официальном сообщении полиции. Врачи назвали причиной смерти передозировку наркотиками.

Чешская организация Romea сравнивает этот инцидент с делом Джорджа Флойда. Непредумышленное убийство было совершено 25 мая 2020 года полицейским из Миннеаполиса Дереком Шовином, когда тот прижал шею афроамериканца Джорджа Флойда коленом к асфальту и продержал его в таком положении около 7 минут.

Полиция Устецкого края сейчас расследует, действительно ли полиция превысила свои полномочия и применила неоправданно жестокие меры при задержании молодого человека в Теплице. Для выяснения причины смерти мужчины назначено судебное вскрытие.

Источник: irozhlas.cz

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