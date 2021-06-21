Рано радовались? Заболеваемость коронавирусом в Праге наибольшая в Чехии

Прага – худший из всех регионов Чехии по еженедельной заболеваемости коронавирусом. В последние дни снижение заболеваемости прекратилось, в столице больше всего положительных результатов covid-19. Даже в регионах, где ситуация была явно худшей в середине мая, теперь заболеваемость ниже.

По словам главного гигиениста Праги Зденьки Ягровой, это связано с большим потоком людей в стране. На этой неделе в Праге было 20 инфицированных на 100 000 жителей. В прилегающем Среднечешском крае их вдвое меньше.

В остальных регионах, особенно моравских и силезских, цифры колеблются в первом десятке. Даже те, которые еще несколько недель назад светились красным на карте ежедневного прироста положительных случаев. Тогда они и попадали под самые строгие правила отмены ограничений

Например, в Моравско-Силезском крае, где 13 мая заболеваемость составила 244/100 000, в настоящее время зарегистрировано всего шесть случаев. В Праге было 100/100 000 случаев в тот же день, а сейчас 20 случаев. В столице самая высокая заболеваемость за большую часть июня.

«Тенденция на убыль действительно прекратилась, другие районы Прагу обогнали, и такая ситуация продлится все лето. Прага просто специфична, в ней много контактов, большая мобильность людей. Поэтому нельзя предполагать, что будет спад, как в других регионах», – прокомментировала Ягрова.

Гигиенист утверждает, что туризм еще не повлиял на ситуацию в Праге. «Есть несколько инфицированных иностранцев, но процент незначителен», – добавила она, подчеркнув, что индийская дельта-мутация уже распространяется как в Праге, так и по всей Чехии.

Количество новых случаев заражения в неделю на 100000 человек в настоящее время является самым важным критерием правительства для отмены антикоронавирусных мер. Уже все регионы со своими значениями находятся в последнем, шестом «пакете» отмены и имеют значения ниже 25/100 случаев в неделю. В настоящее время еженедельная заболеваемость по стране составляет 57 случаев на 100 000 населения.

Источник: novinky.cz

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