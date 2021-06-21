Правительство Чехии ускорило снятие противоэпидемических ограничений

Правительство изменило дату снятия ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Изначально планировалось отменить ряд мер с 1 июля, однако это будет сделано на неделю раньше — в субботу, 26 июня.

Фото: vlada.cz

«Мы переносим срок снятия мер с 1 июля на 26 июня», — заявил министр здравоохранения Адам Войтех после заседания кабинета министров. Основная причина — проведение лагерей для детей, многие из которых начнутся еще до летних каникул. Обязательным условием для детей является наличие отрицательного теста на коронавирус перед отъездом в лагерь.

С 26 июня будет разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 5000 человек, во внутренних помещениях — до 2000 человек (вместимость не более 75%). В кино и театрах можно будет продавать еду и напитки. В музеях и галереях с субботы будет действовать ограничение по количеству посетителей — один человек на 10 квадратных метров площади. Разрешено проводить экскурсии в группах без ограничений при условии, что все участники будут иметь отрицательный тест на коронавирус или подтверждение о вакцинации.

На следующем заседании правительства 28 июня Войтех предложит отменить ношение респираторов в общественном транспорте и внутренних помещениях, достаточно будет медицинской маски.

«С учетом того, что эпидемическая ситуация улучшается, верю, что мы можем себе это позволить. Я предложу это на заседании правительства на следующей неделе», — сказал министр.

Правительство также решило, что Чехия будет признавать вакцинацию граждан в третьих странах препаратами, одобренными EMA. Граждане Чешской Республики и стран Европейского Союза, которые имеют временный или постоянный вид на жительство в Чехии и сделали прививки от covid-19, с 1 июля смогут распечатать электронный сертификат о вакцинации на сайте точно так же, как это сейчас могут делать чехи.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: