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Обзор СМИ Чехии 21.06.2021: зеленое топливо, низкие зарплаты и проблемы в сфере услуг

Обзор СМИ Чехии 21.06.2021: зеленое топливо, низкие зарплаты и проблемы в сфере услуг

420on 308
Почему молодые чехи не хотят вакцинироваться, как продлить права через Интернет и почему не стоит ждать прибавки. Подготовили новую подборку из чешских СМИ. О чем пишут крупные издания Чехии в понедельник, 21 июня.
Обзор СМИ Чехии 21.06.2021: зеленое топливо, низкие зарплаты и проблемы в сфере услуг

Regionální Deník

Теперь можно подать заявку на обмен водительских прав через Интернет, отмечает Regionální Deník. По словам министра транспорта Карела Гавличека, желающие могут подать заявку в течение нескольких минут через Portál občana.

Вы сможете воспользоваться новой функцией ePodání либо с помощью cайта Portál občana, с мобильным ключом eGovernment, через datovou schránku или с ID банка. Необходимо заполнить место получения водительских прав и утвердить актуальную фотографию.

Hrot

В прошлом году чешские водители впервые заправились биометаном. Об этом сегодня пишет еженедельник Hrot. По данным Чешской газовой ассоциации, использовали более 1% «зеленого» газа от общего потребления газового топлива. Но депутаты Европарламента хотят, чтобы к концу десятилетия доля биометана увеличилась до 40%.

Единственный чешский производитель биометана, группа EFG, еще не поставила на отечественные АЗС ни одного литра экологичного топлива. Они продают его за границу. По словам исполнительного директора Томаша Вольтера, за рубежом существует высокий спрос на экологически чистое топливо, и за него хорошо платят. Кроме того, неурегулированное законодательство Чехии препятствует поставкам.

E15

Согласно исследованию E15, большинство компаний в Чешской Республике не будут повышать заработную плату своим сотрудникам. Из-за пандемии коронавируса и опасений новой волны компании наращивают резервы и сберегают бюджет.

Экономические эксперты также не ждут роста заработной платы. Теперб работодатели будут осторожнее повышать зарплаты. И это несмотря на то, что в Чехии ощущается нехватка рабочей силы.

Lidové noviny

В Моравии и Силезии чехи старше 16 лет не заинтересованы в вакцинации от коронавируса, согласно анализу газеты Lidové noviny. В то же время молодые люди очень важны для коллективного иммунитета. По мнению экспертов, для победы над коронавирусом нужна 70%-ная вакцинация всего населения.

Наибольший интерес к вакцинации среди младших школьников проявляется в Праге, Плзени и Южноморавском крае. Основная причина создания центров вакцинации заключается – приезд людей из регионов, а также из местных университетов. Многие студенты получают вакцину в городе, где они учатся. По словам социолога Даниэля Прокопа, на интерес к вакцинации влияют и другие факторы. Например, люди с более низким образованием и менее благоприятным социальным статусом обычно не доверяют институтам. К тому же они мало путешествуют, поэтому им не нужен ковид-паспорт.

Respekt

«Эпидемия коронавируса вынудила некоторых чехов сменить работу, многие не вернутся на свои прежние рабочие места», – тема еженедельника Respekt. По данным компании LMC, которая управляет сайтами Jobs.cz или Práce.cz, в отелях, например, работает около 43 000 человек, почти четверть от нормы.

Люди не возвращаются в сферу питания по нескольким причинам: они ожидают новых волн эпидемии коронавируса, жалуются на низкое финансовое вознаграждение, сильный стресс или долгий рабочий день. Данные предоставила компания Grason.

Источник: irozhlas

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Темы
Чехия Прага вакцинация Моравскосилезский край зарплата статистика экология
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