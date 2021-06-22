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Сильные грозы в Чехии оставили без электричества тысячи чешских семей

Сильные грозы в Чехии оставили без электричества тысячи чешских семей

420on.cz 247
Сильные грозы обрушились на Чешскую республику в ночь на 22 июня. Чаще всего пожарные выезжали ликвидировать последствия проливных дождей и урагана в Южной Моравии и в районе Высочины. Сильный ветер повредил линии электропередач, тысячи домов остались без электричества.
Фото: HZS
Сильные грозы в Чехии оставили без электричества тысячи чешских семей

Предупреждение метеорологов о высокой степени опасности распространяется с полуночи на все регионы Чехии и на район Высочина. Грозы были очень сильными, они сопровождались градом и сильными порывами ветра. В настоящее время дожди идут в основном в южной и центральной Моравии.

В южной и юго-западной Чехии с полуночи до утра выпало до 75 миллиметров осадков, около 50 мм — в первый час. Пожарные в Южной Моравии совершили около 270 выездов, они убирали упавшие деревья с проезжей части и помогали водителям ликвидировать последствия ДТП. Больше всего пострадал район Годонин, где пожарные работали до трех часов утра. Самая большая проблема — это затопленные подвалы, в том числе винные погреба в коттеджах. Сильный ветер также повредил несколько крыш.

Пресс-секретарь группы E.ON Роман Шперняк сообщил, что из-за сильных гроз было зарегистрировало 25 неисправностей на высоковольтных линиях электропередач. Перебои или отключение электроэнергии зафиксированы у девяти тысяч домохозяйств, в основном, в Южной Моравии.

«Мы постепенно выявляем новые неисправности, отслеживаем их и работаем над их устранением. Около 4800 клиентов получают электроэнергию в ограниченном режиме в Южно-Моравском крае. Сложная ситуация остается в районе Годонин, где в понедельник вечером из-за урагана отключено электричество», — сказал Шперняк.

В районе Высочина компания регистрирует пять аварий на высоковольтных линиях, а в районе Йиглавы— около шестисот семей остались на время без электроэнергии. В Злинском районе зафиксирован один сбой, около 1600 домохозяйств без электроснабжения. В Южночешском крае зарегистрировано шесть аварий, около 2000 потребителей без электроснабжения в районе Выши-Брод, Ольшина и Хишек.

Предупреждение о грозах, которое действует до десяти часов 22 июня, вероятно, будет продлено. До пятницы в Чехии синоптики обещают проливные дожди, сильные порывы ветра и град.

Источник: ceskatelevize.cz

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