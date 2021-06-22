Минздрав Чехии: гигиенисты будут проверять всех вернувшихся из-за границы

Гигиенисты должны строго следить за соблюдением противоэпидемических мер при возвращении жителей Чехии из-за границы.Только так удастся предотвратить распространение мутаций коронавируса. Министр Адам Войтех обязал гигиенистов будут отслеживать, сделали ли путешественники тесты на коронавирус в установленные Минздравом сроки.

Филип Резек вернулся 21 июня из Великобритании — страны с очень высоким риском распространения инфекции. Ему понадобится контрольный PCR-тест, но не раньше, чем через пять дней. Результат теста Филип будет ждать в самоизоляции. «Это ограничивает меня, потому что я хотел бы сразу всех увидеть, но это невозможно. Ничего не поделаешь. Я приехал из страны, где распространена индийская мутация коронавируса», — говорит Резек.

Гигиенисты будут отслеживать в первую очередь туристов, которые возвращаются из опасных стран (отмечены на карте красным и темно-красным цветом). К таким странам относятся в том числе Россия и Украина.

«Как только кто-то заполняет анкету прибытия, региональная станция гигиены получает информацию из системы ISIN (информационная система по инфекционным заболеваниям). Если человек не сделал тест, система дает соответствующий сигнал», — объяснила главный гигиенист Павла Сврчинова принцип работы системы контроля.

Руководитель независимой экспертной группы MeSES Петр Смейкал считает, что необходимо контролировать и соблюдение пятидневной изоляции и карантина, например, с помощью телефонных звонков.

За последние 14 дней более 6400 человек в Плзеньском крае заполнили анкету прибытия, 380 из них вернулись из стран с высоким риском заражения, чаще всего из Испании.

Чешское телевидение связалось со всеми региональными гигиеническими станциями. Их ответы показали, что они не всегда проверяли людей, вернувшихся их опасных стран, на наличие тестов. Проверки проводятся выборочно, чаще всего, им подвергаются путешественники из Индии, Бразилии или Южной Африки.

Согласно опросам, большинство чехов в этом году проведут отпуск дома. По данным Ассоциации туристических агентств, в настоящее время за рубежом находятся от 60000 до 65000 чешских туристов.

Источник: ceskatelevize.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: