Обзор СМИ Чехии 22.06.2021: бесплатное пиво, самая дорогая компания и транспортные убытки

Почему задерживаются поставки из Китая, зачем смотреть футбол в пабе и сколько стоит Amazon. Это новая подборка из чешских СМИ. О чем, кроме политики и вакцинации, пишут крупные издания Чехии во вторник, 22 июня.

Hospodářské noviny

Коронавирус все еще усложняет транспортировку из Китая. Новый выпуск Hospodářské noviny посвящен этой теме. Многие чешские компании теперь пытаются понять, как избавиться от зависимости от Китая: новым трендом может стать локализация, то есть поворот к отечественному производству.

Как рассказал газете Петр Смутный, партнер консалтинговой компании PwC, к локальному производству стремится не только Чехия, но и ряд европейских стран, таких как Германия. Однако это может означать рост цен на сырье, и есть проблема с некоторыми компонентами, которые вообще не производятся в Европе, например, микросхемы или блоки питания.

Из-за большой нехватки микросхем не только производство игровых консолей, но и другой электротехнической продукции задерживается во времени. Кроме того, отсутствие комплектующих привело к сокращению выпуска больших автомобилей. Помимо заблокированного трафика из Китая, пострадали также компания Domeli, которая занимается импортом минеральных гранул в Чехию, или мебельная компания IKEA. По словам ее представителя Петра Шашека, хотя 70 процентов продукции поступает из Европы, компания по-прежнему отправляет около 2000 контейнеров из Азии каждую неделю. Поэтому, как пишет Hospodářské noviny, правительства европейских стран планируют в будущем увеличить инвестиции в собственные производственные мощности.

Mf Dnes

Несмотря на ослабление противоэпидемических мер, чехи не ходят в рестораны, пабы и бистро. Mf Dnes указывает три причины: привычка работать из дома, использование купонов на питание и заказ еды на дом. Однако положение с ресторанами сейчас отчасти спасает футбол - люди идут смотреть трансляции в компании друзей и тем самым увеличивают продажи ресторана.

Чтобы компенсировать убытки, некоторые из них привлекают клиентов на различные мероприятия. Например, на каждый гол сборной Чехии – пиво за счет заведения. Сервисы доставки еды увеличили количество представленных ресторанов более чем на 110%. Рестораны, входящие в более крупные сети, продолжают процветать.

E15

Согласно рейтингу Kantar Brandz, о котором он пишет в понедельник E15, Amazon является самой дорогой компанией в мире третий год подряд.

«Если десять лет назад среди самых дорогих брендов пятую часть составляли европейские, то сегодня на их долю приходится 8%», – пишет газета. Рейтинг, в который вошли большинство компаний из США, среди прочего показал, что за последний год 100 крупнейших мировых брендов получили 7,1 триллиона долларов. При этом стоимость одной только выигравшей компании Amazon достигает 683 миллиарда долларов. У Apple – 611 миллиардов долларов.

Právo

В Кладненском районе заканчивается вода, поэтому в будущем ее будет обеспечивать столица. Вода из села Желевка, что в ста километрах, потечет в хутор Кладно. Трубопровод от Праги до Кладно уже существует, но он износился, и поэтому система должна быть сначала реконструирована.

Вода в окрестностях Кладно есть, но после семи лет засухи Кличавское водохранилище, снабжающее местное население питьевой водой, не справляется. Рассматривали также использование шахтной воды Кладно, но она низкого качества и затраты на ее очистку будут слишком высокими. Связь Кличавы с Бероункой также оказалась нефункциональной. Вот почему власти собираются соединить систему Кладно с системой Праги, пишет Právo.

Однако для того, чтобы система работала, необходимо будет увеличить мощность Копанинского водохранилища и насосных станций – соединение между системами Кладно и Прага будет стоить примерно миллиард крон. Однако, как сказал источнику Йозеф Живнестек, директор водоочистительных станций Kladno Mělník, затраты настолько высоки, что потребуется участие региона или государства в финансировании.

zdopravy.cz

Государство может частично компенсировать регионам транспортные убытки за прошлый год, пишет сайт zdopravy.cz. Ассоциация регионов вела переговоры с правительством о финансовой компенсации, и, по словам ее председателя Мартина Кубы, государство обещало выплатить 750 миллионов крон.

При этом регионы изначально просили 3,7 миллиарда. Только Среднечешский край в прошлом году потерял 600 миллионов крон на транспорте.

Источник: irozhlas.cz

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