Более 60000 семей в Чехии живут в плохих условиях

​Во временном жилье, неподходящей квартире или вообще без своего угла в Чешской Республике около 61 000 семей. Это примерно 165 000 человек, в том числе 51 000 детей. Хуже всего дело обстоит в крупных городах, в Северной Чехии и Северной Моравии.

Фото: pixabay

Отчет о жилищных проблемах в Чешской Республике представил сегодня в Сенате аналитик группы Za bydlení Ян Клусачек. В 2018 году около 54 тысяч чешских домохозяйств нуждались в жилье (83 000 человек, из них 20 500 детей).

В кризисной ситуации находятся бездомные, а также люди, которые живут в приютах, общежитиях, непригодных для жилья квартирах или временно у родственников и знакомых. Авторы исследования сосредоточились на доступности жилья в отдельных городах. Для анализа они также использовали данные о выплачиваемых пособиях, данные из переписи населения о бездомных и исследования условий жизни домашних хозяйств.

Ассоциация Za bydlení отмечает, что не менее 36 000 семей в Чешской Республике остро нуждаются в жилье. В целом таких семей около 61 000. Таким образом, от 20 000 до 51 000 детей растут в неудовлетворительных условиях. Согласно результатам исследования, в приютах проживает более 3 000 семей (от 5 400 до 6 000 человек), в общежитиях — от 8 000 до 11 000 семей (13 000 — 18 000 взрослых и детей). По оценкам аналитиков, совсем без жилья в Чехии находится от 11 000 до 17 000 человек. Еще около 25 000 семей живут в переполненной квартире или в комнатах без ванной комнаты, кухни, водопровода, электричества и других удобств.

Согласно отчету, наибольшее количество семей, нуждающихся в жилье, находится в крупных городах — Праге, Брно и Остраве.

Результаты исследования показали, что количество пожилых людей в общежитиях увеличивается. По словам Клусачека, пожилые люди составляют пятую часть проживающих в общежитиях. Треть из них попала в беду после 60-летнего возраста. Всего в жилье нуждаются не менее 5 500 женщин и мужчин старше 65 лет (в основном, они одиноки).

Авторы отмечают, что только часть тех, кто имеет на это право по закону, получает жилищное пособие от государства. В частности, из пожилых людей, этим пособием воспользовались только 20%. Среди семей с детьми этот показатель больше — около 60%.

Источник: ceskenoviny.cz

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