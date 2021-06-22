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Распростанение индийской дельта-мутации коронавируса в Чехии неизбежно

Распростанение индийской дельта-мутации коронавируса в Чехии неизбежно

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Более заразная дельта-мутация коронавируса уже распространяется в Чешской Республике. В некоторых случаях невозможно было отследить, где люди были инфицированы. Об этом говорится в последнем отчете Государственного института здравоохранения.
Распростанение индийской дельта-мутации коронавируса в Чехии неизбежно

Молекулярный генетик Ян Пачес подтвердил, что импорт и распространение мутаций коронавируса относится и к дельта-варианту (ранее известному как индийский).

Согласно последним данным за прошлую неделю, Государственный институт общественного здравоохранения зарегистрировал 789 последовательностей образца коронавируса, из которых выявили 27 случаев дельта-мутации и 4 случая каппа-мутации.

Вы можете увидеть, как коронавирус распространяется в отдельных регионах, на уникальной карте.

По словам Пачеса, одна из причин распространения мутации – невозможность зафиксировать все случаи в аэропортах. «Дельта распространяется вдвое быстрее, чем альфа, бывший британский вариант. И мы помним, как это было с альфой, когда она здесь появилась. Она быстро вытеснил все остальные варианты и переросла их, – вспоминает Пачес и добавляет: – Нам потребуется вакцинация не менее 80% населения, в том числе из-за скорости распространения этой мутации. Однако, поскольку мы не достигнем такой цифры, осенью нас ждут ограничительные меры. Я не знаю, сделает правительство, но мы, безусловно, можем ожидать масочный режим в помещениях и запрет на крупные мероприятия».

Петр Смейкал, эпидемиолог и руководитель Междисциплинарной группы по эпидемическим ситуациям (MeSES), подчеркивает: «Необходимо знать обо всех положительных результатах, чтобы включить дельта-мутацию во все дискриминационные ПЦР-тесты». Дискриминантный ПЦР-тест проводится в лаборатории на положительных образцах и позволяет обнаруживать предполагаемые вирусные мутации.

Хотя MeSES больше не сотрудничают с Министерством здравоохранения, на своем веб-сайте они по-прежнему публикуют рекомендации правительству относительно того, какие меры следует принять в настоящее время для предотвращения распространения вируса. Они также критикуют возможность путешествовать с разовой дозой вакцины без тестирования. Исследования согласно MeSES показывают, что неполная вакцинация защищает от вариантов риска (бета, дельта) значительно меньше, чем от исходных вариантов вируса.

Мутация E484K также появилась в Чешской Республике. Она имеет те же свойства, что и альфа: более высокая скорость заражения и смертность, лучше противостоит антителам или лечению моноклональными препаратами, такими как бамланивимаб.

«Эта мутация также содержится в дельте, к счастью, пока только в Индии», – объясняет молекулярный генетик Пачес. При распространении этой мутации может возникнуть ситуация, когда люди с антителами, то есть вакцинированные, и люди, которые уже переболели коронавирусом, снова заразятся.

«Мы должны понимать, что вакцинация не является стеной против инфекции. Однако зимой нас, вероятно, будут вакцинировать мРНК-вакцинами, которые будут подготовлены для всех известных мутаций», – заключает Ян Пачес.

Источник: seznamzpravy.cz

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Чехия коронавирус вакцинация ограничение
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