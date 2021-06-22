Правила вакцинации в Чехии изменятся в июле

На рубеже июля и августа система вакцинации в Чехии изменится. Людям больше не нужно будет регистрироваться заранее, они смогут свободно посетить центр вакцинации. После этого они смогут выбрать подходящую дату приема второй дозы через три недели в соответствии с рекомендациями производителя. Об этом во вторник в эфире Чешского телевидения заявила главный гигиенист Павла Сврчинова.

«В конце июля – начале августа мы снова перейдем на систему ревакцинации через три недели», – сказала Сврчинова. В настоящее время наиболее часто применяемая вакцина Pfizer/BioNTech вводится через 42 дня.

Причина в том, что государство хотело вакцинировать как можно больше людей хотя бы первой дозой.

По словам Сврчиновой, действующая система регистрации не будет работать в середине лета. «Если мы облегчим условия, люди смогут принять решение о вакцинации на улице, например, прогуливаясь рядом с центром вакцинации, и тогда уже первая доза будет введена в систему», – сказала главный гигиенист.

«А если пациенту дата через три недели не подойдет, останется возможность договориться на удобный ему день», – добавила она.

Третья доза вакцины будет доступна примерно с января. Европейское агентство по лекарственным средствам все еще решает, получат ли люди, вакцинированные AstraZeneca, еще одну вакцину в качестве третьей дозы. AstraZeneca больше не рекомендуется людям в возрасте до 60 лет.

Конец ограничениям

Гигиенист заявила, что в действие вступил последний «баличек» снятия ограничений, когда заболеваемость упала ниже 25 (число указывает на среднее количество инфицированных за 7 дней на 100 000 жителей).

Сврчинова не исключает, что, если заболеваемость снова вырастет до 100, ограничения будут приняты снова. Если вирус начнет бесконтрольно распространяться в каком-либо регионе, то его закроют на карантин. «Если бы уровень заболеваемости приблизился к 75 и 100, решение бы принималось на местном уровне, мы попытались бы ограничить вспышку в регионе», – подытожила гигиенист.

Источник: novinky.cz

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