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Водитель в Праге пытался сбежать от полиции и стал виновником крупного ДТП

Водитель в Праге пытался сбежать от полиции и стал виновником крупного ДТП

420on.cz 1
Вечером 22 июня полиция пыталась задержать водителя, чья машина находилась в розыске. Мужчина на большой скорости решил скрыться от полиции и совершил ДТП на улице Выскочилова в Праге 4. В результате аварии были ранены шесть человек.
Водитель в Праге пытался сбежать от полиции и стал виновником крупного ДТП

Спасатели в Твиттере уточнили, что два человека получили серьезные травмы, еще четыре получили легкие ранения, среди них трое детей. На помощь пострадавшим был вызван спасательный вертолет.

Около 7 часов вечера полицейский патруль заметил на улице 5. května автомобиль, чей регистрационный номер был в базе данных розыска. Стражи правопорядка попытались остановить машину и проверить документы у водителя, однако он не отреагировал на звуковые и световые сигналы полицейских, нажал на газ и попытался уехать, рассказал пресс-секретарь пражской полиции Ян Рыбански.

Проезжая на большой скорости по улице Выскочилова водитель сначала  врезался в автобус, а затем в два других автомобиля. Серьезные ранения получили преследуемый водитель и пассажирка, которая вместе с ним находилась в автомобиле. Еще четыре пострадавших — это люди, которые находились в двух других разбитых машинах и автобусе.

Источник: novinky.cz

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Прага полиция
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