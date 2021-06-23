Андрей Бабиш: привиться от COVID-19 в Чехии можно будет в торговом центре

​Премьер-министр Чехии считает, что людям нужно предоставить возможность делать прививки в торговых центрах. Бабиш твердит: «Ситуация, которая была прошлой осенью, не должна повториться».

Фото: vlada.cz

Глава правительства отметил, что эпидемическая ситуация в целом по стране и в отдельных регионах улучшается. В Праге показатели заболеваемости выше из-за большого скопления людей. Кроме того, Бабиш сказал, что люди не соблюдают правила, установленные на массовых мероприятиях. Это необходимо контролировать.

С июля будет отменено обязательное тестирование на коронавирус сотрудников чешских компаний. Бабиш пояснил, что сейчас доля положительных результатов в общем количестве тестов очень низкая (менее 1%), поэтому в массовом тестировании в компаниях нет смысла. Работодатели, по его мнению, должны мотивировать своих сотрудников к вакцинации, убедить их, что прививка — лучшее решение. Вакцинированный гражданин не обязан делать тесты для посещения массовых мероприятий, заведений сферы услуг, отелей или летнего отдыха. Точно такая же ситуация будет с возвращением детей в школу после каникул. Минимум до 10 сентября детей, которым не были сделаны прививки, будут тестировать на коронавирус два раза в неделю.

Еще одной возможностью станет вакцинация в крупных торговых центрах. Хотя эту инициативу сейчас критикует оппозиция, в других странах к этому относятся лояльно. Например, в Израиле можно сделать прививку на пляже, а в Сербии — в ресторане.

«Мы будем искать способы вакцинировать людей без регистрации. Например, в торговом центре Chodov можно разместить пункт вакцинации Тоймайеровой больницы. Медицинские работники прямо на месте смогут сделать прививки всем желающим», — сказал Бабиш.

Сейчас в Чехии свыше 2,6 миллиона человек уже получили две дозы вакцины от коронавируса. Всего в стране насчитывается 8,6 миллиона человек старше 18 лет. Правительство планирует, что к концу сентября будут полностью привиты 70% из них.

Источник: novinky.cz

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