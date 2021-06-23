Полиция Чехии обвиняет машиниста, виновного в крупной аварии на ЖД

​Действия машиниста стали причиной столкновения двух пассажирских поездов у станции Пернинк в Карловарском краев июле прошлого года. В результате железнодорожной аварии два человека погибли, еще 24 получили ранения. Машинист без разрешения диспетчера выехал со станции, не дождавшись встречного поезда. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

«В ходе расследования дела было установлено, что 28-летний машинист пассажирского поезда, доехав до станции Пернинк по однопутной железнодорожной линии, без серьезной причины не выполнил обязанности, возложенные на него внутренними инструкциями и расписанием железнодорожного оператора», — рассказала пресс-секретарь полиции Ева Валтова. Выезжая со станции Пернинк,он не сообщил диспетчеру об отправлении и не стал ждать, когда на станцию приедет встречный поезд со станции Новые Гамры.

В однопутной железнодорожной системе движения (одноколейка) один путь используется для движения составов в обоих направлениях. В начале этого года железнодорожная инспекция, расследовавшая трагедию, пришла к выводу, что причиной аварии стала именно ошибка машиниста поезда.

Железнодорожная авария произошла в труднодоступном месте, спасателям пришлось вызывать вертолет из Германии. Врачам помогали местные жители, которые оказали первую помощь пострадавшим и вывезли их из труднопроходимой местности. Поезда, которые в момент крушения двигались со скоростью около 50 км/ч, столкнулись лоб в лоб, при этом один из составов откинуло примерно на 12 метров.

В поездах ехало 33 человека, включая персонал. Два человека погибли, еще 9 получили травмы средней и высокой степени тяжести, 15 человек — легкие ранения. Общий ущерб оценивается более чем в 25 миллионов крон.

Источник: ceskatelevize.cz

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