Полиция Чехии обвиняет машиниста, виновного в крупной аварии на ЖД

«В ходе расследования дела было установлено, что 28-летний машинист пассажирского поезда, доехав до станции Пернинк по однопутной железнодорожной линии, без серьезной причины не выполнил обязанности, возложенные на него внутренними инструкциями и расписанием железнодорожного оператора», — рассказала пресс-секретарь полиции Ева Валтова. Выезжая со станции Пернинк,он не сообщил диспетчеру об отправлении и не стал ждать, когда на станцию приедет встречный поезд со станции Новые Гамры.
В однопутной железнодорожной системе движения (одноколейка) один путь используется для движения составов в обоих направлениях. В начале этого года железнодорожная инспекция, расследовавшая трагедию, пришла к выводу, что причиной аварии стала именно ошибка машиниста поезда.
Железнодорожная авария произошла в труднодоступном месте, спасателям пришлось вызывать вертолет из Германии. Врачам помогали местные жители, которые оказали первую помощь пострадавшим и вывезли их из труднопроходимой местности. Поезда, которые в момент крушения двигались со скоростью около 50 км/ч, столкнулись лоб в лоб, при этом один из составов откинуло примерно на 12 метров.
В поездах ехало 33 человека, включая персонал. Два человека погибли, еще 9 получили травмы средней и высокой степени тяжести, 15 человек — легкие ранения. Общий ущерб оценивается более чем в 25 миллионов крон.
Источник: ceskatelevize.cz
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