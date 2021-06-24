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На Чехию вновь обрушились грозы: десятки тысяч домов остались без электричества

На Чехию вновь обрушились грозы: десятки тысяч домов остались без электричества

420on.cz 384
​Упавшие деревья и отключение электроэнергии после ночной грозы остановили или ограничили движение поездов в более чем 20 населенных пунктах Чехии. Из-за сильного ветра утром 24 июня десятки тысяч домохозяйств остались без электричества.
На Чехию вновь обрушились грозы: десятки тысяч домов остались без электричества

Грозы привели к значительным перебоям движения на железной дороге из-за отказов систем безопасности и упавших деревьев. Администрация железных дорог сейчас занимается устранением аварий.

Системы безопасности на железной дороге вышли из строя, например, в Противине в районе Писек, у города Глубока-над-Влтавой в районе Ческе-Будеевице, Пацов в районе Пелгржимов или на линии Ешетице — Стржезимирж в Бенешове. Упавшие деревья остановили движение на участках железной дороги Кацов — Ледечко и Плаваны — Печки, а также на линии Бржезнице — Мировице на границе Средней и Южной Чехии.

Поезд врезался в дерево на участке пути между Хотовице и Пршевышовы на границе Среднечешского и Краловоградецкого края. Серьезные проблемы возникли в городе Врана-над-Влтавой, железнодорожные пути здесь залиты водой и грязью с камнями.

Пожарные целую ночь устраняли последствия стихийного бедствия: убирали с дорог поваленные деревья, откачивали воду из подвалов домов. Только в Среднечешском крае с 23:00 до 6:00 было зафиксировано почти 300 вызовов.

Ураганы также привели к массовым перебоям в подаче электроэнергии. Компания ČEZ зарегистрировала почти 100 000 мест без электричества в ночное время. Компания E-ON сообщила, что утром без электричества было около 45 000 точек потребления.

«Из-за сильной грозы и урагана мы зафиксировали 32 аварии на высоковольтных линиях. Подача электроэнергии была ограничена у 9 900 домашних хозяйств, в основном в южной Чехии. Наиболее серьезная ситуация наблюдается в районе Табор, в окрестностях города Тын-над-Влтавой и в районе Чески-Крумлов. Ночью в Писеке также были кратковременные отключения электроэнергии, но поставки возобновились ночью», — рассказала пресс-секретарь E-ON Роман Шперняк.

Источник: novinky.cz

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Темы
погода Чехия Чешские железные дороги авария пожарники электричество
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