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Кардиолог в Чехии об инциденте с полицией: «Здоровый человек бы выжил»

Кардиолог в Чехии об инциденте с полицией: «Здоровый человек бы выжил»

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«Проблема в давлении и стрессе», – говорит Петр Неужил, заведующий кардиологическим отделением больницы «На Гомолце», о случае Станислава Томаша из Теплиц, который скончался в субботу после вмешательства полиции.
Кардиолог в Чехии об инциденте с полицией: «Здоровый человек бы выжил»

21 июня в городе Теплице мужчина скончался в машине скорой помощи после жесткого задержания сотрудниками полиции. Согласно результатам вскрытия, смерть Томаша наступила из-за заболевания коронарных артерий сердца и действия амфетамина, наличие которого установили в лаборатории.

Неужил, который, по его собственным словам, занимался сердечными заболеваниями у наркоманов, утверждает, что сердечной недостаточности подвержены именно потребители кокаина или метамфетамина. У них часто развивается кардиомиопатия, что со и аритмия, которая может быть опасной для жизни.

Стрессовая ситуация, такая как задержание полиции, несомненно, критическая. Если у задержанного возникают проблемы с дыханием во время вмешательства, например, когда он стоит на коленях, может возникнуть сердечная недостаточность.

А здоровье человека, длительно употребляющего наркотики, также усложняет спасательные работы: инфекции сердечного клапана, часто встречающиеся у потребителей инъекционных наркотиков, наряду с нарушением клеточного метаболизма делают человека невосприимчивым к реанимации.

«Вероятно, такого бы не случилось со здоровым человеком», – предполагает Неужил.

Станислав Томаш скончался, по словам спасателей, в машине скорой помощи после того, как был задержан полицией. Видео с процедуры было опубликовано на сервере Romea.cz. В ответ полиция выпустила краткий пресс-релиз и еще одно видео, которое по идее было снято до прибытия патруля на место происшествия. На видео мужчина лежит на земле, затем неуверенным шагом переходит дорогу, а затем кулаком бьет припаркованную машину.

За границей ведутся дискуссии об адекватности действий полиции в отношении людей, которые пережили психотический приступ или находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Согласно исследованию, опубликованному в этом году в журнале «Medicine, Science and the Law», люди, которых скручивают на землю, испытывают проблемы с дыханием и, возможно, с сердечной функцией. Поэтому в некоторых штатах США сотрудники полиции проходят специальную подготовку для работы в таких ситуациях.

Источник: iRozhlas.cz

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Темы
полиция Теплице Чехия наркотики
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