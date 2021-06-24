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IKEA в Чехии вводит боксы для товаров

IKEA в Чехии вводит боксы для товаров

420on.cz 108
IKEA в Чехии запускает систему выдачи товаров через специальные боксы. С 28 июня первые автоматы самообслуживания будут доступны для клиентов в пражском районе Зличин, в будущем их будет 66. Боксы планируются разных размеров, поэтому в них можно поместится даже мебель.
IKEA в Чехии вводит боксы для товаров

IKEA — первый мебельный магазин в Чешской Республике, предлагающий клиентам забрать в автоматах крупногабаритную мебель. Боксы будут доступны для покупателей 24 часа в сутки семь дней в неделю. С 28 июня на Зличине слева от выхода из магазина IKEA, будут работать 44 бокса. Позже в Праге на Черном мосту появится 21 автомат самообслуживания, в Брно — еще 45.

Если клиент закажет товары через Интернет и выберет услугу «Klikni a vyzvedni», ему предложат забрать товар из специального бокса. Стоимость составляет 49 крон для заказов до 15 кг. Если же товар весит более 200 кг, то цена услуги будет 499 крон.

Когда заказ будет готов, покупатель получит SMS-сообщение с кодом, который нужно ввести на экране автомата. В самые крупные боксы смогут поместиться диваны и матрасы. 

«Если товары не помещаются в одну коробку, мы разделяем их и складываем в несколько коробок. В этом случае клиент получит два кода, чтобы забрать весь заказ», — пояснили в IKEA. Покупатели должны забрать свой товар в течение трех дней.

Новые автоматы IKEA — это реакция магазина на рост онлайн-заказов в период пандемии. Зачастую IKEA не справлялась с объемом заказов онлайн и доставка товаров откладывалась.

В Чешской Республике установлено более тысячи автоматов самообслуживания различных фирм, например, Alza.cz, Mall.cz, транспортная компания WeDo, интернет-аптека Pilulka, компании Rohlík.cz или Coop. В будущем эти компании планируют еще больше расширять свою сеть автоматов выдачи товаров.

Источник: seznamzpravy.cz

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Чехия Прага IKEA магазины
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