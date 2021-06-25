Школьники в Чехии отравились неизвестным химическим веществом

В пятницу, 25 июня, в средней школе в Соколове (Карловарский край) нескольким студентам стало плохо. По информации чешского телевидения, есть предположения о химическом отравлении. Сейчас количество пострадавших составляет уже 20 человек.

В школе объявлена чрезвычайная ситуация. На месте происшествия работают семь машин скорой помощи и спасатели.

Примерно в 9 часов утра 25 июня поступило две жалобы от студентов школы, которые внезапно почувствовали себя плохо, однако спустя несколько часов количество пострадавших увеличилось до 20 человек. По словам спасателей, причина проблем со здоровьем у студентов пока не установлена.

«Мы объявили чрезвычайную ситуацию первой степени, задействовали пожарную бригаду и полицию, чтобы проверить, если не дошло к утечке химического вещества и что именно произошло в здании. Пока никто не знает, возникли проблемы из-за еды или из-за газа», — сказал пресс-секретарь спасательной службы Карловарского края Радек Гес. По его словам, инцидент произошел в здании, где расположены средняя военная и полицейская школы.

Источник: idnes.cz

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