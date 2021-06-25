Ущерб от торнадо в Чехии оценивается в сотни миллионов крон

​Торнадо на юге Моравии разрушило сотни домов в нескольких населенных пунктах. Пресс-секретарь полиции Павел Шваб сообщает, что по предварительным оценкам, ущерб составляет десятки и сотни миллионов крон. По Сотни полицейских и пожарных сейчас оказывают помощь пострадавшим в регионах Бржецлав и Годонин.

Фото: HZS

Сейчас в зоне бедствия работают 350 полицейских, 200 профессиональных пожарных команд и около 500 пожарных-добровольцев. В результате стихийного бедствия погибли пять человек, еще около 200 получили ранения различной степени тяжести, им была оказана медицинская помощь в больнице.

Страховые компании Чехии создали в пострадавших районах специальные кризисные штабы. Чешская страховая ассоциация (ČAP) заявила, что компании планируют произвести немедленные выплаты авансов пострадавшим клиентам. Для многих ущерб оказался катастрофическим. «Мы ожидаем немедленных авансовых выплат всем пострадавшим клиентам, некоторые из которых буквально потеряли все», — заявили в ассоциации. Ущерб, причиненный торнадо, будет возмещен полностью за счет страховых полисов, покрывающих риск стихийных бедствий.

Generali Česká pojišťovna в настоящее время оценивает ущерб, нанесенный регионам Годонин и Бржецлав, в сотни миллионов крон. «Как и в аналогичных трагичных ситуациях, клиенты сообщают о возмещении ущерба с опозданием на несколько дней, потому что их текущая жизненная ситуация требует решения более неотложных проблем», — сказал пресс-секретарь страховой компании Ян Марек.

Государственное земельное управление (SPÚ) выделило 100 миллионов крон для помощи людям в Моравии, пострадавшим от торнадо. Государственная организация Lesy ČR (Леса Чехии) предоставит владельцам разрушенных домов 50 кубометров дерева для нового строительства или финансовую помощь в размере 100 000 чешских крон. Об этом говорится в пресс-релизе Минсельхоза, в который входят оба ведомства. Аграрная палата Чешской Республики также предложила пострадавшим помощь.

Фонды в помощь пострадавшим от урагана деревням в Моравии создаются по всей стране. Спонсоры (компании и частные лица) уже перечислили на открытые банковские счета десятки миллионов крон. Например, около 11:15 на счету фонда Nadace Via было почти 36 миллионов крон. В сборе средств приняли участие свыше 35 тысяч человек. Люди также предлагают материальную помощь: инструменты, одежду или брезент для временного закрытия поврежденных крыш. Предложения появляются в основном в социальных сетях.

Источник: ceskenoviny.cz

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