В Чехии молодая мать получит 9 лет за нанесение увечий пятимесячному сыну

Областной суд города Пльзень сегодня приговорил 25-летнюю мать к девяти годам лишения свободы за серьезные травмы пятимесячного мальчика. Согласно приговору, в августе прошлого года женщина взяла сына на руки в приюте в Рокицанах и ударила его головой о стену как минимум дважды со значительной силой. Младенец получил тяжелую черепно-мозговую травму, ослеп на оба глаза и, по мнению эксперта, вероятно, будет нести пожизненные психические и физические последствия. Женщина находится на последнем триместре, должна родить в начале августа. У нее уже есть трое детей, ни о ком из них она не заботится.

Подсудимой грозило до двенадцати лет лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений. В прошлом году в суде она отрицала умышленное причинение вреда своему ребенку. Она сказала, что вытащила сына из постели, у нее закружилась голова, поэтому она упала с ним на землю. В ходе предварительного процесса в полиции обвиняемая заявила, что сидела на кровати с сыном на руках, не удержала равновесие и случайно ударила его головой о стену. В третьей версии женщина утверждала, что ее сын упал с дивана.

Мальчик родился в марте прошлого года, в августе он попал в больницу с тяжелыми травмами. Согласно медицинскому заключению, у него были фрагментарный перелом затылка, фрагментарный перелом височной кости и перелом левой височной кости, множественные обширные ушибы и другие травмы, двусторонняя потеря зрения и временный паралич левой половины тело. Осложнения усугублялись проблемой скопления спинномозговой жидкости в черепе или эпилепсией. Он перенес несколько операций и в настоящее время находится на попечении приемной матери. Согласно отчету о текущем состоянии, ребенку установлен пожизненный катетер, по которому спинномозговая жидкость сливается из черепа в брюшную полость, где она всасывается. Мальчик задерживается в развитии. Он видит, но неизвестно, насколько хорошо. В 15 месяцев он не сидит, не лазает, не ходит, а просто ползает и переворачивается.