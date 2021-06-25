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Из-за урагана в Чехии кенгуру и лемур сбежали из зоопарка в Вышкове

Из-за урагана в Чехии кенгуру и лемур сбежали из зоопарка в Вышкове

420on.cz 97
Ураган нанес значительные повреждения зоопарку в Вышкове, недалеко от Брно. Сильный ветер сломал деревья и повредил крыши зданий. Некоторые животные в испуге сбежали из зоопарка. В частности, кенгуру поймали в жилом массиве. Директор зоопарка Дагмар Непершена сообщает, что зоопарк сейчас открыт только частично.
Из-за урагана в Чехии кенгуру и лемур сбежали из зоопарка в Вышкове

«Мне было жаль моих коллег из Годонина, и я понятия не имела, что через несколько часов мы окажемся в подобной ситуации. Ураган унес практически всю зелень из исторической части зоопарка. Деревья упали или были вырваны с корнями, повреждены крыши зданий. В первую очередь мы стали искать животных, потому что они убежали», — рассказал директор.

Лемуры и кенгуру отправились в путешествие по зоопарку, а один из кенгуру преодолел ограду и направился в соседний жилой массив. «К счастью, нам удалось вернуть их обратно», — сказала директор. Пострадал и вольер с волнистыми попугайчиками, многие птицы улетели, и зоопарку вряд ли удастся их найти.

С утра помогать зоопарку пришли пожарные-добровольцы из Рихтаржова, а также учителя и ученики начальной школы Пуркинова в Вышкове. «Мы устраняем последствия урагана, но работы продлятся еще несколько дней», — добавила директор.

Пока для посетителей остается открытой новая часть зоопарка, а также не пострадавший от урагана ДиноПарк. Однако старая часть зоопарка пока закрыта.

Источник: ceskenoviny.cz

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зоопарк Чехия погода
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