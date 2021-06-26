При возвращении в Чехию из «красных» стран тест ПЦР нужно будет делать не ранее 5-го дня

С 1 июля туристы после возвращения из стран с высоким риском распространения инфекции (на карте отмечены красным цветом) должны будут сделать ПЦР-тест не ранее пятого дня с момента приезда и не позднее 14-го дня. До этого времени они обязаны оставаться в самоизоляции. Ранее это правило распространялось только на страны, отмеченные темно-красным цветом.

О новых правилах в Твиттер сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. Сейчас при возвращении из «красных» стран тест можно делать сразу в день приезда, но не позже пяти дней с момента прибытия в Чехию.

«Приближаются летние каникулы, туристическая активность увеличивается. В то же время риск импорта мутаций коронавируса в Чехию значительно возрастает. Посоветовавшись с центральным штабом и главным гигиенистом, мы решили ужесточить меры при пересечении границ при возвращении из «красных» стран с 1 июля», — сказал Войтех.

Это означает, что людям, вернувшимся из отпуска, нужно будет взять пять дополнительных выходных на работе, чтобы сделать тест в соответствии с новыми правилами.

В категорию темно-красных стран сейчас входят в том числе Россия и Украина. Большинство европейских стран уже отмечены оранжевым цветом на интерактивной карте, поэтому новые правила их не затронут. Исключение составляют только Испания и Нидерланды — сейчас они красные, однако планируется, что с 1 июля эти страны перейдут в оранжевую зону.

Тестирование не нужно делать людям, которые вакцинированы или переболели COVID-19 в течение последних 180 дней. Однако для всех стран (кроме отмеченных зеленым цветом) остается обязательство заполнить анкету прибытия перед приездом в Чехию.

Источник: novinky.cz