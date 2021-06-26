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В пострадавших от торнадо регионах Бржецлав и Годонин снесут 60 домов

В пострадавших от торнадо регионах Бржецлав и Годонин снесут 60 домов

420on.cz 450
​По заключению статиков более 60 домов предназначены к сносу в нескольких населенных пунктах на юге Моравии, которые пострадали от разрушительного торнадо. Работы начнутся в ближайшее время, сообщил гетман Ян Гролих.
Фото: HZS
В пострадавших от торнадо регионах Бржецлав и Годонин снесут 60 домов

В результате стихийного бедствия погибло пять человек, более 200 были ранены. По данным полиции, после разбора завалов пропавших без вести нет.

В деревнях, пострадавших от торнадо, продолжают работать около 1000 пожарных и 160 солдат, а также 200 полицейских. Автомобили волонтеров усложняют работу спасательным службам, поэтому полиция просит припарковать их в других местах и пока не привозить одежду, продукты и другие товары для пострадавших. Гетман сказал, что материальной помощи собрано достаточно и что дальнейшие поставки не нужны.

Гролих считает, что необходимо наладить линию связи между кризисными штабами региона и правлением с расширенными полномочиями Бржецлава и Годонина. «Мы создадим информационные пункты, чтобы люди, нуждающиеся в помощи или предлагающие ее, могли связаться с ними», — сказал он. Большинство людей, чьи дома были разрушены, будут жить у родственников. Некоторым временное жилье предоставил муниципалитет.

Общественный транспорт в этой части Южной Моравии пока парализован. Основная проблема — отсутствие железнодорожного сообщения между Бржецлавом и Годонином. Вместо поездов власти запустили автобусы, но они не ездят в пострадавшие деревни, поскольку там движение транспорта перекрыла полиция. В администрации железных дорог заявили, что восстановление электроснабжения займет несколько недель.

Сильнее всего ураганы ударили по населенным пунктам Лужице, Грушки, Моравска-Нова-Вес и Микулчице. В деревнях выпал град размером с маленькие мячики и пронесся смерч. Стихия повредила более 100 домов и нанесла ущерб на сотни миллионов крон. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
погода Чехия спасатели пожарники полиция финансовая помощь
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