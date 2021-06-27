Милош Земан выразил соболезнования родственникам погибших из-за урагана в Южной Моравии

«Я рад, что моя дочь Катержина едет вместе с Замковой стражей, чтобы раздать пожертвования из благотворительного фонда, — сказал Земан. — И я очень уважаю всех, кто уже сегодня отправил помощь». Президент надеется, что пострадавшие жители деревень вернутся к нормальной жизни благодаря солидарности и помощи людей, как это было во время наводнений в 1997 году в селах Трубки и Бохорж в районе Пршерова.
«Я думаю, что чешский народ всегда сможет сплотиться и проявить солидарность, когда настанет такая ситуация. Спасибо всем, кто помогает и будет помогать», — добавил президент.
Грозы обрушились на большую часть Чешской Республики вечером 24 и 25 июня. Наибольший ущерб нанесен деревням в регионах Бржецлав и Годонин, где ураган разрушил дома, сломал деревья и разбил машины. В результате стихийного бедствия погибло пять человек, еще десятки получили ранения.
Источник: ceskatelevize.cz
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