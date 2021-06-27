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Милош Земан выразил соболезнования родственникам погибших из-за урагана в Южной Моравии

Милош Земан выразил соболезнования родственникам погибших из-за урагана в Южной Моравии

420on.cz 316
​Вечером 26 июня президент Чехии выступил с официальным обращением на телеканале CNN Prima News. Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших от разрушительного торнадо в Южной Моравии и поблагодарил спасателей за работу. Он высоко оценил солидарность людей, которые за сутки отправили финансовую помощь жителям пострадавших деревень на общую сумму свыше 100 миллионов крон.
Милош Земан выразил соболезнования родственникам погибших из-за урагана в Южной Моравии

«Я рад, что моя дочь Катержина едет вместе с Замковой стражей, чтобы раздать пожертвования из благотворительного фонда, — сказал Земан. — И я очень уважаю всех, кто уже сегодня отправил помощь». Президент надеется, что пострадавшие жители деревень вернутся к нормальной жизни благодаря солидарности и помощи людей, как это было во время наводнений в 1997 году в селах Трубки и Бохорж в районе Пршерова. 

«Я думаю, что чешский народ всегда сможет сплотиться и проявить солидарность, когда настанет такая ситуация. Спасибо всем, кто помогает и будет помогать», — добавил президент.

Грозы обрушились на большую часть Чешской Республики вечером 24 и 25 июня. Наибольший ущерб нанесен деревням в регионах Бржецлав и Годонин, где ураган разрушил дома, сломал деревья и разбил машины. В результате стихийного бедствия погибло пять человек, еще десятки получили ранения.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
президент Чехия спасатели финансовая помощь
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