Дистанционное обучение в Чехии принесло стресс и переутомление учителям

​Согласно опросу, проведенному организацией Teacher Live, пандемия и дистанционное обучение принесли чешским учителям стресс и дополнительные часы работы. Примерно 40% педагогов испытывали психические проблемы и депрессию. Они меньше времени посвящали собственному обучению, гораздо больше усилий они тратили на общение с учениками и их родителями.

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Дистанционное обучение было источником стресса для 72% учителей чешских школ, 14% испытывали такие проблемы в меньше степени. Одна из главных причин стресса — сложности с подготовкой к урокам. Кроме того, учителям пришлось решать проблемы с системой оценок в нестандартных условиях обучения и общения с родителями.

Все это принесло гораздо больше работы. «Во время дистанционного обучения у меня было ощущение, что я ничего другого не делаю, только готовлюсь, веду уроки и ставлю оценки», — сказала учительница Мартина Бретова. Она с ужасом вспоминает время, проведенное за дистанционным обучением.

Давление и стресс сопровождались неуверенностью в эффективности и значении удаленного обучения. «Их психическое состояние ухудшилось. Иногда им казалось, что они ничему не научили детей», — говорит директор начальной школы Ярмила Павлишова. Социолог Дэниел Прокоп из PAQ Research добавляет: «Более трети учителей сообщают о симптомах, которые, согласно психологическим анкетам, приравниваются к некоторым симптомам тревоги и депрессии».

По мнению авторов исследования, пандемия также показала отсутствие систематической поддержки директоров школ. «Некому их вести, некому помочь справиться с ситуацией, потому что у Минобразования совершенно другие заботы», — сказал директор одной из чешских школ Мартин Козел.

Источник: ceskatelevize.cz

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