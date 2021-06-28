Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.44
USD
21.32
RUB
0.3
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
01d 28 °C
Метро в Праге снова будет работать до полуночи

Метро в Праге снова будет работать до полуночи

420on 372
С середины июля пражское метро снова будет работать до полуночи. Последние поезда метро будут отправляться в первые минуты после полуночи от центральных станций всех трех линий. Год спустя линия Airport Express, которая соединяет главный вокзал с аэропортом, также возвращается в строй. Все изменения подтвердила Pražská integrovaná doprava на своем сайте.
Метро в Праге снова будет работать до полуночи

С 15 июля пражское метро возобновит работу до полуночи. В зависимости от линии и станции пересадки последние поезда на всех трех линиях будут отправляться от центральных станций между 0:02 и 0:08. Также будут дольше работать линии дневных трамваев и автобусов.

Работа ночных линий была ограничена мэрией Праги в связи с противоэпидемическими мерами. Сейчас последняя линия метро отправляется в 23:15, остальные часы обслуживаются ночными трамваями и автобусами. Однако с ослаблением ограничений количество пассажиров, нуждающихся в ночном транспорте, увеличивается.

Если в период с 10 по 22 мая 2021 года пражским метро пользовалось в общей сложности 475 886 пассажиров после 20:00, то за тот же период через месяц количество стало на 42% больше, то есть 673 482 человека. В связи с ростом количества пассажиров мэрия Праги решила вернуть расписание ночных линий в исходное состояние.

С четверга, 1 июля 2021 года, после годичного перерыва, линия Airport Express, которая соединяет главный железнодорожный вокзал Праги и пражский аэропорт имени Вацлава, также возобновит работу.

 

Источник: iRozhlas.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Чехия Прага метро транспорт Транспортное предприятие Праги
Читайте
по теме 
Новый виток чешско-российских отношений
28.06.2021 18:02 Политика
Новый виток чешско-российских отношений
326
Сколько стоит легально содержать собаку в Праге
28.06.2021 17:01 Жизнь
Сколько стоит легально содержать собаку в Праге
137
ЛГБТ-сообщество требует извинений от президента Чехии Милоша Земана
28.06.2021 16:09 Общество
ЛГБТ-сообщество требует извинений от президента Чехии Милоша Земана
488
В Чехии полностью привиты 3 миллиона человек — 28% всего населения
28.06.2021 15:47 Общество
В Чехии полностью привиты 3 миллиона человек — 28% всего населения
293
Последние новости:
28
июня
Новый виток чешско-российских отношений
28.06.2021 18:02 Политика
Новый виток чешско-российских отношений
326
ЛГБТ-сообщество требует извинений от президента Чехии Милоша Земана
28.06.2021 16:09 Общество
ЛГБТ-сообщество требует извинений от президента Чехии Милоша Земана
488
В Чехии полностью привиты 3 миллиона человек — 28% всего населения
28.06.2021 15:47 Общество
В Чехии полностью привиты 3 миллиона человек — 28% всего населения
293
Правительство Чехии возместит до 100% убытков фирмам, пострадавшим от торнадо
28.06.2021 13:51 Экономика
Правительство Чехии возместит до 100% убытков фирмам, пострадавшим от торнадо
203
Дистанционное обучение в Чехии принесло стресс и переутомление учителям
28.06.2021 10:49 Общество
Дистанционное обучение в Чехии принесло стресс и переутомление учителям
550
В начале недели в Чехии будет до 33 градусов
28.06.2021 10:47 Общество
В начале недели в Чехии будет до 33 градусов
485
27
июня
Глава МИД Чехии: отношения с Россией должны быть прагматичными и уважительными
27.06.2021 12:56 Политика
Глава МИД Чехии: отношения с Россией должны быть прагматичными и уважительными
1691
Милош Земан выразил соболезнования родственникам погибших из-за урагана в Южной Моравии
27.06.2021 11:29 Общество
Милош Земан выразил соболезнования родственникам погибших из-за урагана в Южной Моравии
776
26
июня
В пострадавших от торнадо регионах Бржецлав и Годонин снесут 60 домов
26.06.2021 13:31 Общество
В пострадавших от торнадо регионах Бржецлав и Годонин снесут 60 домов
1895
При возвращении в Чехию из «красных» стран тест ПЦР нужно будет делать не ранее 5-го дня
26.06.2021 10:13 Общество
При возвращении в Чехию из «красных» стран тест ПЦР нужно будет делать не ранее 5-го дня
7561


Мобильная версия