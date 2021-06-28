Метро в Праге снова будет работать до полуночи

С середины июля пражское метро снова будет работать до полуночи. Последние поезда метро будут отправляться в первые минуты после полуночи от центральных станций всех трех линий. Год спустя линия Airport Express, которая соединяет главный вокзал с аэропортом, также возвращается в строй. Все изменения подтвердила Pražská integrovaná doprava на своем сайте.

С 15 июля пражское метро возобновит работу до полуночи. В зависимости от линии и станции пересадки последние поезда на всех трех линиях будут отправляться от центральных станций между 0:02 и 0:08. Также будут дольше работать линии дневных трамваев и автобусов.

Работа ночных линий была ограничена мэрией Праги в связи с противоэпидемическими мерами. Сейчас последняя линия метро отправляется в 23:15, остальные часы обслуживаются ночными трамваями и автобусами. Однако с ослаблением ограничений количество пассажиров, нуждающихся в ночном транспорте, увеличивается.

Если в период с 10 по 22 мая 2021 года пражским метро пользовалось в общей сложности 475 886 пассажиров после 20:00, то за тот же период через месяц количество стало на 42% больше, то есть 673 482 человека. В связи с ростом количества пассажиров мэрия Праги решила вернуть расписание ночных линий в исходное состояние.

С четверга, 1 июля 2021 года, после годичного перерыва, линия Airport Express, которая соединяет главный железнодорожный вокзал Праги и пражский аэропорт имени Вацлава, также возобновит работу.

Источник: iRozhlas.cz

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