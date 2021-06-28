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В Чехии полностью привиты 3 миллиона человек — 28% всего населения

В Чехии полностью привиты 3 миллиона человек — 28% всего населения

420on.cz 293
В Чешской Республике 3 миллиона человек — около 28% населения — полностью вакцинированы от коронавируса. Прививки врачи стали делать в декабре прошлого года, с этого момента введено 7 890 960 доз вакцин.
Фото: pixabay
В Чехии полностью привиты 3 миллиона человек — 28% всего населения

Минздрав Чехии предоставил статистические данные: показатель заболеваемости в стране, то есть количество новых случаев инфицирования на 100 тысяч жителей, остается на уровне 6,5. Репродуктивное число не превышает 0,9, что означает замедление эпидемии. Если в первую неделю июня тесты подтвердили более 2300 новых случаев заражения COVID-19, то через неделю было уже менее 1400, за третью неделю июня — около 900, а за последнюю неделю —  700. Доля положительных результатов среди превентивных тестов (например, в школах, для выезда за рубеж или посещания заведений сфер услуг) составляет 0,09%. Среди тестов, которые делаются после возможного контакта с инфицированным человеком, это доля равна 0,2%. Если тест делает человек, у которого есть симптомы респираторного заболевания, доля положительных результатов составляет около 1%.

В больницах сейчас находятся 49 пациентов с коронавирусом (из них семь в тяжелом состоянии) — это самый низкий показатель с марта прошлого года.

С начала эпидемии почти 1,67 миллиона человек в Чехии заразились коронавирусом, из них 98% вылечились. 30 298 человек, у которых был диагностирован COVID-19, умерли.

Статья с актуальной информацией об эпидемии коронавируса будет полностью обновлена сегодня вечером и все текущие новости будут появляться там.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
коронавирус вакцинация прививки Чехия
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