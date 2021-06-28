ЛГБТ-сообщество требует извинений от президента Чехии Милоша Земана

Милоша Земана критиковали за его воскресные заявления о трансгендерах. Сообщество ЛГБТ+ утверждает: именно из-за подобных высказываний люди склоняются к суициду. Президент Чехии заявил, что ему «эти трансгендеры противны по сути».

В воскресенье на CNN Prima News президент выразил весьма неоднозначную и негативную речь о трансгендерах – людях, которые не идентифицируют себя с гендерной идентичностью при рождении. Земан буквально сказал, что ему «эти трансгендеры противны по сути».

Такое заявление вызвало большую волну негодования, при этом против него возражали не только трансгендеры. Организации, защищающие права сообщества ЛГБТ +, говорят, что такие заявления вредны и причиняют боль трансгендерам. По словам представителя Prague Pride Даниэля Зикмунда, в такие моменты отмечается более высокий рост случаев обращения людей с суицидными мыслями в онлайн-консультационный центр sbarvouven.cz.

«В своей речи Милош Земан ясно дал понять всему миру, что он считает нормальным ненавидеть определенную группу людей на основании гендерной самоидентификации», – сказал Виктор Хойманн от имени Trans* parent, который также призвал Земана принести публичные извинения.

Trans*parent заявляет: «Президент выбрал одну из самых уязвимых групп населения для своей ненавистнической атаки – людей, которые никому не причиняют вреда своей идентичностью, хотят жить обычной жизнью в той гендерной роли, которая им принадлежит».

"Вы должны доказывать всем, кто вы есть на самом деле. А потом по телевидению появляется глава государства, президент республики, главнокомандующий вооруженными силами и говорит, что такие люди, как вы, «по сути противны» ему. Это мнение. Мнение главы государства», – заявила на своей фейсбук-страничке публицист и трансгендерная женщина Ленка Кралова.

Быть транс* не выбирают

По словам Краловой, быть трансгендером – это не образ жизни или выбор, это то, с чем человек рождается. Джорджия Хейдукова, председатель организации «Mladé Pirátství», также утверждает, что трансгендеры «не выбирали свою судьбу».

«К сожалению, мы часто сталкиваемся с недопониманием, даже в форме ненависти со стороны высших чинов, которые должны представлять нас и бороться за наши права. В то же время мы не хотим ничего, кроме как быть частью общества, не сталкиваясь с ежедневным насилием и страхом», – написала Гейдукова.

Земан назвал оперативную смену пола «преступлением наравне с членовредительством». «Удивительно, что слова о телесных повреждениях произносит человек, который всю свою жизнь наслаждался публичной демонстрацией собственного самоповреждения алкоголем, курением и едой», – сказала Кралова в обращении к президенту.

В Чешской Республике, по данным Prague Pride LGBT +, люди по-прежнему подвергаются дискриминации, как социальной, так и законодательной. Поэтому они не понимают оскорбительных высказываний. «Одним из многих примеров является то, что трансгендеры в Чешской Республике, как одной из последних стран ЕС, по-прежнему должны проходить стерилизацию по закону, даже несмотря на то, что Европейский суд по правам человека уже давно осудил это», – заявляет Зикмунд.

Земан также сказал, что, если бы он был моложе, он бы организовал парад для гетеросексуалов. «Вышли бы миллилоны!» – воскликнул он с энтузиазмом.

«К сожалению, парад часто является единственной неделей в году, когда ЛГБТ + люди могут испытать чувство принадлежности, быть в безопасности и по-настоящему самим собой», – сказал представитель Prague Pride Зикмунд.

Земан и раньше комментировал ЛГБТ + людей. Во время предвыборных дебатов в 2013 году он сказал, что для ребенка лучше воспитывать гей-паре, чем расти в приюте. Позже в 2017 году в эфире телеканала Баррандов он описал семью, в которой находятся и мать, и отец, как единственную подходящую модель. В воскресном интервью CNN Prima News он заявил, что «может понимать геев и лесбиянок», но не понимает, зачем проводить парад Prague Pride. (прим. ред.: оригинальное обращение «lesbička» в среде ЛГБТ + воспринимается как оскорбление)

Движение «Триколор», например, также не соглашается с ЛГБТ +, строя свою кампанию на девизе «традиционная семья – основа региона». Глава SPD Томио Окамура, который провел часть своего детства в приюте, сказал некоторое время назад на внеочередном заседании Палаты представителей, что он скорее бы выпрыгнул из окна, чем бы был усыновлен однополой парой.

Источник: iDnes.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: