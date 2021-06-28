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Главные итоги недели в Чехии: 21.06–27.06

Главные итоги недели в Чехии: 21.06–27.06

420on 385
Все главные новости недели в одном видео: новый выпуск на Youtube о самом важном.
Главные итоги недели в Чехии: 21.06–27.06

Какие ключевые события и актуальные новости произошли в Чехии за последнюю неделю? Сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру в Чехии? Где лучшие природные пляжи и водоемы в Праге? 
Сенсационная победа сборной Чехии на Евро 2020, сильнейший торнадо на юге Чехии, появление чешского Джорджа Флойда - это и многое другое вы увидите в новом выпуске главных итогов недели от информационного портала 420on.cz и Яны Шевченко. 



Друзья, спасибо вам за вашу поддержку, участие и комментарии.  
Мы желаем всем удачи в конкурсе на нашей инстаграм-странице! Все подробности в видео!

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Темы
главные новости Чехия Прага катастрофы коронавирус вакцинация пандемия сми
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