В Чехии по факту отравления рыбы в реке Бечва возбуждено уголовное дело

Полиция предъявила обвинение компании Energoaqua из Рожнова-под-Радгоштем и сотруднику этой фирмы, которые подозреваются в отравлении реки Бечвы. Из-за попавшего в реку цианида погибло более 40 тонн рыбы. Это крупнейшая экологическая катастрофа за последние годы в Чехии.

Полиция не сообщила, кому конкретно предъявлено обвинение. По словам пресс-секретаря полиции Петра Яроша, физическому лицу грозит до пяти лет тюрьмы, юридическому лицу — запрет на деятельность и штраф.

Директора компании Energoaqua Олдржиха Гавелка 28 июня не было в офисе. По телефону Гавелка сообщил, что фирма подаст жалобу на уголовное преследование. Он не стал комментировать какие-либо обвинения в адрес своей персоны.

Energoaqua управляет заводским комплексом бывшего предприятия Rožnov Tesla, сейчас в ареале работают около 55 компаний. Energoaqua также обеспечивает очистку сточных вод в этом районе, выходящих по каналу, который впадает в Бечву в районе Валашские Мезиржичи.

«С фактической точки зрения, речь идет о совершении двух уголовных преступлений, а именно — нанесения ущерба окружающей среде и незаконного обращения с охраняемыми животными и дикими растениями», — сообщила полиция в Twitter.

Мэр Валашске-Мезиржичи Роберт Стржинек не имеет более подробной информации об уголовном преследовании. «Я прочитал Твиттер полиции Чешской Республики. Меня это не удивляет, потому что наше водное управление установило сверхлимитное количество цианида из водостока, ведущего из канала Рожнова, поэтому я с нетерпением жду подробностей. Думаю, что скоро их станет больше», — сказал он.

Экспертное заключение по делу подготовил Иржи Клицепра. В начале февраля он сообщил чешскому телевидению, что отравление Бечвы не было вызвано действиями химического предприятия Deza, которое входит в группу Agrofert. Клипер также заявил, что ему уже известен виновник сентябрьского отравления, но конкретные имена тогда он не назвал.

По данным Чешской экологической инспекции, серьезная экологическая авария, вызванная цианидами, затронула Бечву на участке ниже Валашске-Мезиржичи в районе Всетин до Пршерова. По оценкам экспертов, токсичные вещества, попавшие в воду в сентябре прошлого года, нанесли ущерб всей водной среде обитания примерно на сорока километрах потока. В сентябре 2020 года рыбаки доставили на завод по переработке более 40 тонн отравленной рыбы.

Источник: ceskatelevize.cz

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