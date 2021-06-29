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В центре Праги произошла стрельба, преступник скрылся

В центре Праги произошла стрельба, преступник скрылся

420on.cz 1826
Полиция ищет преступника, который утром 29 июня открыл стрельбу в одном из домов в центре Праги и скрылся с места происшествия. Одна женщина — сотрудник районного отделения занятости — получила серьезные ранения, спустя несколько часов она скончалась в больнице.
Фото: Wikipedie
В центре Праги произошла стрельба, преступник скрылся

«В настоящее время полиция проводит операцию на улице Белеградска в Праге 2, где произошла стрельба и был ранен один человек. Сейчас мы ищем преступника», — сообщили в полиции около 11 часов утра.

Спасатели направили к месту происшествия машину скорой помощи, врача и инспектора. Огнестрельное ранение  получила 50-летняя сотрудница районного отделения службы занятости. Медработники оказали ей экстренную помощь и перевезли в больницу на Виноградах, где женщина скончалась от полученных травм.

«Очень печальные новости пришли из больницы. Пострадавшая женщина скончалась от полученных травм. Делом занимаются следователи отдела расследований убийств пражской полиции. Сотни полицейских ищут преступника, и мы делаем все возможное, чтобы его поймать», — заявила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.

Стрельбу мог открыть Иржи Дворжак, которого полиция разыскивает с 26 июня. Подозреваемому на вид около 60 лет, он был одет в голубую клетчатую рубашку и летние шорты, на голове у него была черная кепка с красным козырьком, на спине — черный рюкзак. Он носит белые ботинки и высокие белые носки. У мужчины есть повязка на левой голени. По данным полиции, подозреваемый передвигался на синем автомобиле Hyundai Santa Fe с регистрационным номером 3AZ7292. Полиция просит сообщить любую информацию о разыскиваемом человеке по телефону 158 . По данным полиции, 66-летний Дворжак вооружен и опасен, люди не должны пытаться самостоятельно его задерживать. 

Hledaný Jiří Dvořák

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция Прага преступность оружие
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