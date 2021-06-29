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Минздрав Чехии: первой дозы вакцины будет недостаточно для путешествий

Минздрав Чехии: первой дозы вакцины будет недостаточно для путешествий

420on.cz 483
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех в связи с распространением новой дельта-мутации коронавируса предложил ужесточить противоэпидемические меры. Люди, которые сделали только одну прививку от COVID-19, должны будут сдавать тесты, например, при возвращении из-за границы.
Фото: vlada.cz
Минздрав Чехии: первой дозы вакцины будет недостаточно для путешествий

Сотрудникам чешских компаний, которые получили первую дозу вакцины и вернулись из отпуска, также придется предъявлять результаты теста на коронавирус на работе. Правительство обсудит эти меры на внеочередном заседании 1 июля. Изменения, вероятно, вступят в силу на следующей неделе.

«Это правило будет применяться ко всем уезжающим в отпуск. Эксперты предупреждают, что существует реальный риск роста заболеваемости, особенно из-за дельта-мутации с репродуктивным числом, равным 8», — сказал министр здравоохранения.

Сейчас через 21 день после первой прививки люди уже не должны предъявлять подтверждение об отсутствии инфекции (или делать тест на коронавирус) при выезде за рубеж, посещении массовых мероприятий и заведений сферы услуг. Войтех напомнил, что эффективность вакцин против мутации delta составляет около 33%. По словам экспертов, полный иммунитет появляется не раньше, чем через две недели после двух прививок.

Снижение количества новых случаев заболевания в Чехии остановилось 28 июня. В понедельник было 157 положительных тестов, что на 39 больше, чем неделю назад. Треть новых случаев заболевания приходится на Прагу. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что статистика заболеваемости в чешской столице выглядит не очень хорошо и что эпидемия еще не закончилась. «Нам нужно продолжать вакцинироваться и защищаться от мутаций», — сказал он во вторник.

Источник: seznamzpravy.cz

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