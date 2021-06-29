Полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу в центре Праги и убил женщину

Полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве сотрудницы районного отделения занятости. В его рюкзаке было обнаружено оружие. Предполагается, что именно он утром 29 июня открыл стрельбу в одном из домов в центре Праги и скрылся с места происшествия. Женщина получила серьезные ранения и спустя три часа скончалась в больнице.

Фото: pixabay

«Преступника только что поймали на улице Водичкова, в том числе благодаря видеозаписи городских камер наблюдения. Я благодарю полицию за отличную работу», — сказал мэр Праги Зденек Гржиб.

Задержание подозреваемого сразу же подтвердила полиция. «Пражские криминалисты задержали разыскиваемого мужчину. Этот человек подозревается в убийстве», — заявила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.

С 11 часов утра полиция проводила операцию на улице Белеградска в Праге 2, где произошла стрельба и был тяжело ранен один человек. Спасатели направили к месту происшествия машину скорой помощи. Огнестрельное ранение получила 50-летняя сотрудница районного отделения службы занятости. Медработники оказали ей экстренную помощь и перевезли в больницу на Виноградах, где через три часа женщина скончалась от полученных травм.

В поиске преступника участвовали свыше 100 полицейских и вертолет. По данным полиции, стрельбу открыл Иржи Дворжак, которого полиция разыскивает с 26 июня.

Источник: novinky.cz

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