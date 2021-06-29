В Чехии подтверждено 120 случаев дельта-мутации

Лаборатории подтвердили 120 случаев дельта-мутации коронавируса в Чехии. Об этом заявили в Государственном институте общественного здоровья (SZÚ). Распространены также следующие виды мутации: британская, южноафриканская (бета), бразильская (гамма), латиноамериканская (лямбда).

Дельта была подтверждена в Праге, Градец-Краловском, Моравско-Силезском, Либерецком, Усти-над-Лабемском крае и на Высочине.

В Чешской Республике лаборатории также подтвердили 21 случай бразильской гамма-мутации и 65 южноафриканской бета. Больше всего случаев составляет британская мутация – 3314.

Был также один случай латиноамериканской лямбда-мутации, в Стредочешском регионе. Треть новых случаев заболевания приходится на Прагу. Самым «здоровым» сейчас является регион Градец-Кралове, где на 100 000 жителей приходится около одного инфицированного человека в неделю.

Источник: novinky.cz

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