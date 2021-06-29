Подозреваемый в убийстве в Праге угрожал жертве еще 5 лет назад

Стрелок в Праге 2 угрожал жизни погибшей сегодня сотрудницы еще пять лет назад. Подготовили для вас краткую справку, разъясняющую мотивы подозреваемого Иржи Дворжака.

Мужчина, подозреваемый в убийстве 29 июня сотрудницы службы занятости в Праге 2, и ранее угрожал насильственными действиями сотруднице. Перед стрельбой во вторник полиция разыскивала 66-летнего Иржи Дворжака на предмет нанесения женщине кислотных ожогов в Средней Чехии в пятницу.

Оба действия связаны с прежней работой Дворжака. По имеющейся информации, мужчина проработал в «Aero Vodochody» до 2015 года, где ему позже не продлили контракт. Дворжак обвинил в этом своего коллегу.

В прошлом мужчина публиковал на Youtube ряд видеороликов, в которых оскорблял и угрожал менеджерам «Aero Vodochody», пока в 2017 году его окончательно не приговорили к десятимесячному условному сроку и запрету на публикацию ложных новостей о компании.

Согласно документам, которые он представляет в видеороликах, Департамент административной агенды городского округа Прага 2 оштрафовал Дворжака на 3000 крон за то, что он обратил свой гнев на Бюро труда в Праге 2 в ноябре 2016 года и угрожал конкретному должностному лицу L.L. смертью за отказ в пособии по безработице.

"Эта банда контролирует вас и хочет поставить вас в ситуацию, когда вы станете жертвой нападения с моей стороны, где (как уже подготовлено) я буду обвинен в покушении на убийство... То, что в случае нападения можно потерять жизнь, совсем не интересует эту низкую сволочь. Напротив, он очень заинтересован в этом. Л. будет мертва, Дворжак виновен...», – такое обращение по версии Бюро написал Дворжак сотруднице, намекая, что во всех упомянутых событиях будут виноваты менеджеры фирмы.

Предполагается, что именно эту сотрудницу застрелили во вторник.

Мужчина также подал уголовное дело против своего бывшего работодателя в связи с предполагаемым экономическим преступлением на сумму 100 миллионов крон. Но это не было доказано.

В конце концов компания решила защититься от нападок Дворжака и распространения клеветы через суд, который вынес решение в ее пользу, запретив мужчине совершать дальнейшие нападки год назад и обязав его выплатить компании миллион в качестве компенсации.

На видео, опубликованном 15 марта 2019 года, показан текст, описывающий задержание Дворжака в апреле 2016 года. Здесь упоминается убийство сотрудницы:

«25 апреля 2016 года около десяти часов утра в квартире Дворжака зазвонил звонок. Это была полиция, а всего их было 7!!! Они притворились почтой. (...) Затем его вывели на улицу и доставили на место преступления. Там полицейский трус (имя полицейского) сообщил ему, что они пойдут в другое здание, где будут сняты его отпечатки пальцев, образец ДНК и фотографии. Это связано с тем, что он якобы убил (работницу) из бюро по трудоустройству за то, что она не предоставляла ему 14000 в месяц в течение 11 месяцев и исключила его из реестра соискателей, тем самым прекратив поддержку, чтобы им было легче работать с доказательствами. Если бы Дворжак был в бегах, то фото показывали бы по телевидению», – указано в тексте на видео и под ним в комментариях.

В тексте также говорится, что Дворжака доставили из полицейского участка в психиатрическую больницу, где врач диагностировал ему сталкинг.

Полиция подозревает, что Дворжак сперва облил кислотой женщину из Среднечешском крае. По данным сервера Echo24, это произошло в пятницу перед зданием, принадлежащим «»Aero Vodochody», в городке Одолена Вода. Получившая ожог женщина была его бывшей коллегой, с которой у Дворжака возник нерешенный спор из-за потери работы. Также вероятна версия, которая распространяется в компании и в суде, что эта особа не отвечала на его чувства.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: