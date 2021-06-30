Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.45
USD
21.37
RUB
0.29
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
04d 18 °C
Минздрав Чехии запретил поездки в Россию и Тунис

Минздрав Чехии запретил поездки в Россию и Тунис

420on.cz 981
Министерство здравоохранения запретило поездки из Чехии в Россию с 1 июля из-за распространения мутаций коронавируса. С 5 июля нельзя будет выезжать в Тунис, который является одним из самых популярных чешских направлений для летнего отдыха.
Фото: pixabay
Минздрав Чехии запретил поездки в Россию и Тунис

Постановление, принятое Минздравом, запрещает всем гражданам Чешской Республики и иностранцам, проживающим в Чехии, въезжать в страны с высоким риском заражения covid-19. К 30 июня в этом списке находятся 14 стран, в том числе, например, Индия или несколько стран Африки и Южной Америки. С 1 июля в список будут добавлены Россия, Парагвай и Намибия, а с понедельника 5 июля — Тунис. Новая мера действует до 31 июля. Запрет не распространяется на граждан этих стран или на поездки, которые нельзя отложить и о которых заранее уведомлено Министерство иностранных дел.

В обосновании меры Минздрав пишет, что запрет направлен на предотвращение дальнейшего импорта мутаций коронавируса в Чехию и их распространения в стране.

В России зафиксирован значительный рост числа инфицированных в июне, в основном, за счет распространения более заразной мутации коронавируса — дельты. В Тунисе количество новых случаев заражения covid-19 неуклонно растет с мая, и в последние недели доля положительных тестов остается выше 30%. «Безопасная граница, установленная ЕС, составляет около 4%», — говорится в сообщении министерства.

Приезжая из стран с высоким уровнем риска туристы должны сделать тест перед въездом в Чехию, а затем еще два ПЦР-теста в течение двух недель. Все это время они должны находиться в самоизоляции и носить респиратор.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – новый выпуск главных итогов недели
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Министерство здравоохранения Чехия коронавирус туристы Туризм путешествие
Читайте
по теме 
Минздрав Чехии: первой дозы вакцины будет недостаточно для путешествий
29.06.2021 14:23 Общество
Минздрав Чехии: первой дозы вакцины будет недостаточно для путешествий
2014
Минздрав Чехии: гигиенисты будут проверять всех вернувшихся из-за границы
22.06.2021 11:00 Общество
Минздрав Чехии: гигиенисты будут проверять всех вернувшихся из-за границы
4421
Правительство Чехии ускорило снятие противоэпидемических ограничений
21.06.2021 16:53 Общество
Правительство Чехии ускорило снятие противоэпидемических ограничений
4118
В Чехии в июле откроется регистрация на прививки от COVID-19 для детей от 12 до 15 лет
21.06.2021 08:28 Общество
В Чехии в июле откроется регистрация на прививки от COVID-19 для детей от 12 до 15 лет
1087
Последние новости:
30
июня
Ураган в Чехии оставил без электричества 145 000 домов
30.06.2021 08:50 Общество
Ураган в Чехии оставил без электричества 145 000 домов
442
29
июня
Подозреваемый в убийстве в Праге угрожал жертве еще 5 лет назад
29.06.2021 21:56 Общество
Подозреваемый в убийстве в Праге угрожал жертве еще 5 лет назад
1471
В Чехии подтверждено 120 случаев дельта-мутации
29.06.2021 17:22 Общество
В Чехии подтверждено 120 случаев дельта-мутации
3224
Прага не сможет вернуть себе часть городского парка Стромовка, где расположено российское посольство
29.06.2021 16:09 Политика
Прага не сможет вернуть себе часть городского парка Стромовка, где расположено российское посольство
1690
Полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу в центре Праги и убил женщину
29.06.2021 15:36 Общество
Полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу в центре Праги и убил женщину
3191
Минздрав Чехии: первой дозы вакцины будет недостаточно для путешествий
29.06.2021 14:23 Общество
Минздрав Чехии: первой дозы вакцины будет недостаточно для путешествий
2014
В центре Праги произошла стрельба, преступник скрылся
29.06.2021 11:41 Общество
В центре Праги произошла стрельба, преступник скрылся
2941
На Чехию вновь надвигаются сильные грозы и ураган
29.06.2021 09:42 Общество
На Чехию вновь надвигаются сильные грозы и ураган
3460
В Чехии по факту отравления рыбы в реке Бечва возбуждено уголовное дело
29.06.2021 08:19 Общество
В Чехии по факту отравления рыбы в реке Бечва возбуждено уголовное дело
655
Главные итоги недели в Чехии: 21.06–27.06
29.06.2021 15:40 Общество
Главные итоги недели в Чехии: 21.06–27.06
2898


Мобильная версия