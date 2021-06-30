Минздрав Чехии запретил поездки в Россию и Тунис

Министерство здравоохранения запретило поездки из Чехии в Россию с 1 июля из-за распространения мутаций коронавируса. С 5 июля нельзя будет выезжать в Тунис, который является одним из самых популярных чешских направлений для летнего отдыха.

Фото: pixabay

Постановление, принятое Минздравом, запрещает всем гражданам Чешской Республики и иностранцам, проживающим в Чехии, въезжать в страны с высоким риском заражения covid-19. К 30 июня в этом списке находятся 14 стран, в том числе, например, Индия или несколько стран Африки и Южной Америки. С 1 июля в список будут добавлены Россия, Парагвай и Намибия, а с понедельника 5 июля — Тунис. Новая мера действует до 31 июля. Запрет не распространяется на граждан этих стран или на поездки, которые нельзя отложить и о которых заранее уведомлено Министерство иностранных дел.

В обосновании меры Минздрав пишет, что запрет направлен на предотвращение дальнейшего импорта мутаций коронавируса в Чехию и их распространения в стране.

В России зафиксирован значительный рост числа инфицированных в июне, в основном, за счет распространения более заразной мутации коронавируса — дельты. В Тунисе количество новых случаев заражения covid-19 неуклонно растет с мая, и в последние недели доля положительных тестов остается выше 30%. «Безопасная граница, установленная ЕС, составляет около 4%», — говорится в сообщении министерства.

Приезжая из стран с высоким уровнем риска туристы должны сделать тест перед въездом в Чехию, а затем еще два ПЦР-теста в течение двух недель. Все это время они должны находиться в самоизоляции и носить респиратор.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: