Минздрав Чехии запретил поездки в Россию и Тунис

Постановление, принятое Минздравом, запрещает всем гражданам Чешской Республики и иностранцам, проживающим в Чехии, въезжать в страны с высоким риском заражения covid-19. К 30 июня в этом списке находятся 14 стран, в том числе, например, Индия или несколько стран Африки и Южной Америки. С 1 июля в список будут добавлены Россия, Парагвай и Намибия, а с понедельника 5 июля — Тунис. Новая мера действует до 31 июля. Запрет не распространяется на граждан этих стран или на поездки, которые нельзя отложить и о которых заранее уведомлено Министерство иностранных дел.
В обосновании меры Минздрав пишет, что запрет направлен на предотвращение дальнейшего импорта мутаций коронавируса в Чехию и их распространения в стране.
В России зафиксирован значительный рост числа инфицированных в июне, в основном, за счет распространения более заразной мутации коронавируса — дельты. В Тунисе количество новых случаев заражения covid-19 неуклонно растет с мая, и в последние недели доля положительных тестов остается выше 30%. «Безопасная граница, установленная ЕС, составляет около 4%», — говорится в сообщении министерства.
Приезжая из стран с высоким уровнем риска туристы должны сделать тест перед въездом в Чехию, а затем еще два ПЦР-теста в течение двух недель. Все это время они должны находиться в самоизоляции и носить респиратор.
Источник: novinky.cz
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