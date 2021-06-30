Ураган в Чехии оставил без электричества 145 000 домов

Из-за ночной грозы и урагана около 145 000 домохозяйств в Чешской Республике утром 30 июня остаются без электричества. Самая частая причина аварий — падение деревьев и веток на линии электропередачи.

Компания EG.D из группы E.ON утром 30 июня зафиксировала 115 повреждений на высоковольтных линиях. На юге Чехии около 37 000 семей остались без электричества, в основном, в районе Ческе-Будеевице, Чески-Крумлов и Йиндржихув-Градец. Еще 48 000 семей в регионах Высочина и Южно-Моравский край отключены от электроэнергии.

Компания ČEZ Distribuce зафиксировала 186 аварий на высоковольтных линиях и еще сотни неисправностей на низковольтных линиях. Без электроэнергии ночью оставались 180 000 домохозяйств, к 6 утра их было около 130 000.

«В настоящее время мы устраняем большинство аварий в Пардубицком (28 повреждений), Краловеградецком (26) и Пльзеньском краях (18)», — сообщили в ČEZ Distribuce.

На Высочине во время урагана падали деревья, пожарные совершили около 290 выездов. В Йиглаве деревья повредили около 20 автомобилей. Штормы также ограничили железнодорожное движение, поезда не ходят на некоторых участках в регионах Йиглава и Гавличкув-Брод из-за неисправности на линии. Ночью на трассе D1 упавшие деревья остановили движение транспорта по автомагистрали на 119-м и 129-м километрах.

В Среднечешском крае пожарные совершили 283 выезда, чаще всего им пришлось убирать упавшие деревья. Гроза и сильный ветер вызвали проблемы на железных дорогах. Поезда сегодня утром не ходят, например, на линии Писек — Здице. Между станциями Странчице — Ржичаны поезда ходят по одному пути из-за выхода из строя тяговой линии.

В Оломоуцком крае поваленные деревья прервали движение на главном железнодорожном коридоре и других линиях. Ветер и падение деревьев также привели к повреждению нескольких автомобилей, в некоторых местах пожарным приходилось откачивать воду из подвалов домов.

Источник: ceskenoviny.cz

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