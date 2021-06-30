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Ураган в Чехии оставил без электричества 145 000 домов

Ураган в Чехии оставил без электричества 145 000 домов

420on.cz 442
Из-за ночной грозы и урагана около 145 000 домохозяйств в Чешской Республике утром 30 июня остаются без электричества. Самая частая причина аварий — падение деревьев и веток на линии электропередачи.
Ураган в Чехии оставил без электричества 145 000 домов

Компания EG.D из группы E.ON утром 30 июня зафиксировала 115 повреждений на высоковольтных линиях. На юге Чехии около 37 000 семей остались без электричества, в основном, в районе Ческе-Будеевице, Чески-Крумлов и Йиндржихув-Градец. Еще 48 000 семей в регионах Высочина и Южно-Моравский край отключены от электроэнергии. 

Компания ČEZ Distribuce зафиксировала 186 аварий на высоковольтных линиях и еще сотни неисправностей на низковольтных линиях. Без электроэнергии ночью оставались 180 000 домохозяйств, к 6 утра их было около 130 000.

«В настоящее время мы устраняем большинство аварий в Пардубицком (28 повреждений), Краловеградецком (26) и Пльзеньском краях (18)», — сообщили в ČEZ Distribuce.

На Высочине во время урагана падали деревья, пожарные совершили около 290 выездов. В Йиглаве деревья повредили около 20 автомобилей. Штормы также ограничили железнодорожное движение, поезда не ходят на некоторых участках в регионах Йиглава и Гавличкув-Брод из-за неисправности на линии. Ночью на трассе D1 упавшие деревья остановили движение транспорта по автомагистрали на 119-м и 129-м километрах. 

В Среднечешском крае пожарные совершили 283 выезда, чаще всего им пришлось убирать упавшие деревья. Гроза и сильный ветер вызвали проблемы на железных дорогах. Поезда сегодня утром не ходят, например, на линии Писек — Здице. Между станциями Странчице — Ржичаны поезда ходят по одному пути из-за выхода из строя тяговой линии.

В Оломоуцком крае поваленные деревья прервали движение на главном железнодорожном коридоре и других линиях. Ветер и падение деревьев также привели к повреждению нескольких автомобилей, в некоторых местах пожарным приходилось откачивать воду из подвалов домов.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
погода Чехия спасатели пожарники Чешские железные дороги
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