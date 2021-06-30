Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.49
USD
21.44
RUB
0.29
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
03d 23 °C
В 2020 году в Чехии умерло 10 539 человек,зараженных COVID-19

В 2020 году в Чехии умерло 10 539 человек,зараженных COVID-19

420on.cz 166
По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), в прошлом году COVID-19 был второй по частоте причиной смерти. От него скончались 10 539 человек, или свыше 8% от общего числа умерших. На первом месте по количеству смертельных случаев остается ишемическая болезнь сердца, от которой умерло 19 171 человек, на третьем — сосудистые заболевания головного мозга (4 196). В целом на сердечно-сосудистые заболевания приходится 30% всех смертей в республике.
Фото: pixabay
В 2020 году в Чехии умерло 10 539 человек,зараженных COVID-19

Всего в прошлом году в Чехии умерло более 129 000 человек, что на 15% больше, чем годом ранее.

10 539 — это случаи, когда именно COVID-19 привел к смерти пациента. Еще в 6696 случаях пациенты страдали хроническим заболеванием и коронавирус значительно ухудшил состояние их здоровья, что привело к смертельному исходу.

«В свидетельстве о смерти у 75% умерших было указано другое серьезное заболевание, которое не было вызвано коронавирусом. Даже врачам довольно сложно определить, какая именно причина привела к смерти, особенно, если речь идет о пожилых людях», — пояснила Терезия Штиглерова из ČSÚ.

Существенный рост смертельных случаев произошел в конце прошлого года. Больше всего людей умерло в ноябре — 16 000. «К сожалению, 2021 год будет еще более трагичным в этом отношении», — отмечают в ČSÚ.

По данным сайта Министерства здравоохранения Чешской Республики, более 30300 человек умерли в связи с инфекцией COVID-19 с момента вспышки эпидемии коронавируса в прошлом году. Больше всего смертей приходится на этот год: умерло более 18 300 человек. Самым трагическим месяцем был март 2021 года, когда было зафиксировано более 6000 смертельных случаев.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – новый выпуск главных итогов недели
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия статистика
Читайте
по теме 
Минздрав Чехии выпускает приложение для ковид-сертификатов
30.06.2021 13:15 Общество
Минздрав Чехии выпускает приложение для ковид-сертификатов
625
Главные итоги недели в Чехии: 21.06–27.06
30.06.2021 10:40 Общество
Главные итоги недели в Чехии: 21.06–27.06
3132
Минздрав Чехии запретил поездки в Россию и Тунис
30.06.2021 08:07 Общество
Минздрав Чехии запретил поездки в Россию и Тунис
2487
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 30.06.21
30.06.2021 08:00 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 30.06.21
172675
Последние новости:
30
июня
Гроза вновь привела к разрушениям в пострадавших регионах
30.06.2021 13:52 Общество
Гроза вновь привела к разрушениям в пострадавших регионах
274
Минздрав Чехии выпускает приложение для ковид-сертификатов
30.06.2021 13:15 Общество
Минздрав Чехии выпускает приложение для ковид-сертификатов
625
Ураган в Чехии оставил без электричества 145 000 домов
30.06.2021 08:50 Общество
Ураган в Чехии оставил без электричества 145 000 домов
1034
Минздрав Чехии запретил поездки в Россию и Тунис
30.06.2021 08:07 Общество
Минздрав Чехии запретил поездки в Россию и Тунис
2487
29
июня
Подозреваемый в убийстве в Праге угрожал жертве еще 5 лет назад
29.06.2021 21:56 Общество
Подозреваемый в убийстве в Праге угрожал жертве еще 5 лет назад
1779
В Чехии подтверждено 120 случаев дельта-мутации
29.06.2021 17:22 Общество
В Чехии подтверждено 120 случаев дельта-мутации
3715
Прага не сможет вернуть себе часть городского парка Стромовка, где расположено российское посольство
29.06.2021 16:09 Политика
Прага не сможет вернуть себе часть городского парка Стромовка, где расположено российское посольство
1880
Полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу в центре Праги и убил женщину
29.06.2021 15:36 Общество
Полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу в центре Праги и убил женщину
3427
Минздрав Чехии: первой дозы вакцины будет недостаточно для путешествий
29.06.2021 14:23 Общество
Минздрав Чехии: первой дозы вакцины будет недостаточно для путешествий
2197
В центре Праги произошла стрельба, преступник скрылся
29.06.2021 11:41 Общество
В центре Праги произошла стрельба, преступник скрылся
3044


Мобильная версия