В 2020 году в Чехии умерло 10 539 человек,зараженных COVID-19

По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), в прошлом году COVID-19 был второй по частоте причиной смерти. От него скончались 10 539 человек, или свыше 8% от общего числа умерших. На первом месте по количеству смертельных случаев остается ишемическая болезнь сердца, от которой умерло 19 171 человек, на третьем — сосудистые заболевания головного мозга (4 196). В целом на сердечно-сосудистые заболевания приходится 30% всех смертей в республике.

Фото: pixabay

Всего в прошлом году в Чехии умерло более 129 000 человек, что на 15% больше, чем годом ранее.

10 539 — это случаи, когда именно COVID-19 привел к смерти пациента. Еще в 6696 случаях пациенты страдали хроническим заболеванием и коронавирус значительно ухудшил состояние их здоровья, что привело к смертельному исходу.

«В свидетельстве о смерти у 75% умерших было указано другое серьезное заболевание, которое не было вызвано коронавирусом. Даже врачам довольно сложно определить, какая именно причина привела к смерти, особенно, если речь идет о пожилых людях», — пояснила Терезия Штиглерова из ČSÚ.

Существенный рост смертельных случаев произошел в конце прошлого года. Больше всего людей умерло в ноябре — 16 000. «К сожалению, 2021 год будет еще более трагичным в этом отношении», — отмечают в ČSÚ.

По данным сайта Министерства здравоохранения Чешской Республики, более 30300 человек умерли в связи с инфекцией COVID-19 с момента вспышки эпидемии коронавируса в прошлом году. Больше всего смертей приходится на этот год: умерло более 18 300 человек. Самым трагическим месяцем был март 2021 года, когда было зафиксировано более 6000 смертельных случаев.

Источник: ceskenoviny.cz

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