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Минздрав Чехии выпускает приложение для ковид-сертификатов

Минздрав Чехии выпускает приложение для ковид-сертификатов

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С 1 июля цифровой ковид-сертификат будет доступен в Европейском союзе, что облегчит людям путешествия по Европе. Для граждан Чехии было создано приложение ČTečka, где люди могут сохранить свидетельство о вакцинации, тесте или прошедшей болезни. Приложение пока недоступно для загрузки через Google Play, но оно уже работает в App Store.
Минздрав Чехии выпускает приложение для ковид-сертификатов

Вопрос в том, заинтересуются ли жители Чехии новым приложением, глядя на туристический светофор, который может их немного сбить с толку.

Из Евросоюза сейчас для Чешской Республики красным цветом обозначены только Канарские острова, принадлежащие Испании. Однако подтверждение вакцинации или тест на covid-19 по-прежнему требуются при въезде в некоторые европейские страны.

«Без приложения люди все еще могут воспользоваться распечатанным сертификатом», – сказал Трнка. По его словам, сертификата в мобильном телефоне может быть достаточно, но это зависит от каждой конкретной страны.

С начала июля все страны Европейского Союза должны признать сертификат, который вакцинированные граждане найдут на официальном портале, где они также могут его скачать. Для этого надо войти в свою учетную запись, ввести rodné číslo и номер паспорта. Дети и иностранцы, которые были вакцинированы в Чешской Республике, вводят номер телефона и адрес электронной почты.

Минздрав запретил с 1. 7. поездки в Россию, а со следующей недели – в Тунис, за исключением срочных или заранее объявленных поездок. На внеочередном заседании в завтра правительство может решить, включать ли Египет в список стран с высоким риском заражения

Источник: idnes.cz

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Темы
Чехия Евросоюз Россия Египет коронавирус вакцинация эпидемия
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