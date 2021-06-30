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Гроза вновь привела к разрушениям в пострадавших регионах

Гроза вновь привела к разрушениям в пострадавших регионах

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В деревнях, пострадавших от торнадо, шторм оторвал сегодня семьдесят брезентов от полуразрушенных домов, которые защищали их от дальнейших повреждений. Ливни, обрушившиеся на большую часть республики ночью, нанесли ущерб и району, пострадавшему от торнадо, пусть и несопоставимый с катастрофой прошлой недели.
Гроза вновь привела к разрушениям в пострадавших регионах

«У нас есть информация, что на семидесяти крышах оторваны импровизированные брезенты. Большинство из них уже отремонтировано», – сказал сегодня после заседания кризисного штаба губернатор региона Ян Гролич. Спасатели опасались залива складов с гуманитарной помощью, но вода не проникла внутрь.

Теперь под снос готовят 150 домов. И их количество будет расти. Статики проверят дома до конца недели. Пожарные хотят начать на следующей неделе организованный снос. «К концу этой недели мы хотим очистить городские территории муниципалитетов от остатков балок и щебня», –сказал начальник региональных пожарных Иржи Пеликан. Они хотят сосредоточить щебень в трех местах, работая в несколько смен.

Пожарные также обезопасили контейнеры для органических отходов, в том числе с мертвыми животными. Вскоре после аварии пожарным пришлось заниматься, например, ликвидацией 190 умерших быков на одной из ферм.

В регионе после урагана около тысячи домов остаются без газа. В ближайшие дни муниципалитетам потребуются временные трансформаторы. «Газовые плиты пользовались большим спросом. Они есть в наличии, уже сегодня будут доставлены в отдельные села. Когда нам что-то нужно, мы сообщаем об этом СМИ. В остальном у нас есть практически все необходимое», – подчеркнул губернатор.

Также идет массовая уборка окрестных деревень. По словам руководства области, в этом случае будет полезна помощь волонтеров. Тысячи из них, вероятно, поедут в районы, чему способствуют и продленные выходные. Руководство призывает помощников прибыть в Годонин и Бржецлав. Автобусы заберут их оттуда. «Мы хотим значительно улучшить систему. Ожидается огромный приток людей, но для всех найдется работа», – сказал Гролич.

Последствия торнадо также усложняют работу южноморавских фирм. Некоторые компании регулируют время деятельности. Они дают выходные сотрудникам, которые убирают поврежденные дома. В типографии Walstead Moraviapress в Бржецлаве пострадало около 40 человек из более чем двухсот, а в Gumotex 55 человек находятся в отпуске. «К счастью, у нас нет человеческих жертв или серьезных травм, но у нас есть семьи, которые потеряли почти все. Мы объявили общественный сбор средств, чтобы поддержать их и дать сотрудникам отгулы. Мы работаем круглосуточно, поэтому приходится работать посменно. Остальные работают сверхурочно, с их стороны я встретил большое понимание», - сказал директор компании Иржи Мышик.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Чехия Южноморавский край катастрофы
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