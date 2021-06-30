Мужчина в Чехии взял в заложники продавщицу в магазине

Полиция днем 30 июня вела переговоры в центре города Ческе Будеёвице с мужчиной, который взял в заложники продавщицу в табачной лавке. Около 16:00 полиции удалось освободить женщину. Центральная площадь города Přemysla Otakara II сейчас частично закрыта, движение транспорта остановлено.

Мужчина держал в заложниках сотрудницу одного из магазинов, расположенных на площади Přemysla Otakara II. По предварительной информации, преступник вооружен, полиция вела с ним переговоры с 15:00. «Мы предоставим дополнительную информацию, как только операция будет завершена», — сказал пресс-секретарь полиции Милан Байцура, добавив, что мотив преступника удерживать заложницу пока не ясен.

Около 16:00 группа оперативного вмешательства ворвалась в табачную лавку и освободила женщину. Во время операции были слышны несколько выстрелов. На месте находятся также служба спасения и городская полиция. Часть площади перед отелем «Звон» закрыта.

Полицейская операция также осложняет движение в городе, образовались многочисленные «пробки», особенно вокруг Senovážné náměstí.

Мы продолжаем следить за ситуацией и будем предоставлять обновления при первой же возможности.

Источник: novinky.cz

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