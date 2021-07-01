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Словакия с 9 июля вводит карантин для непривитых туристов

Словакия с 9 июля вводит карантин для непривитых туристов

420on.cz 627
С 9 июля Словакия вводит пятидневный карантин для туристов, которые не сделали прививку от covid-19 и въезжают в страну. Сейчас при поездках в Словакию из Чехии и примерно из сорока других стран с низким риском заражения достаточно отрицательного результата теста на коронавирус. Словакия также закроет небольшие пограничные переходы с соседними странами, включая Чехию.
Словакия с 9 июля вводит карантин для непривитых туристов

С 9 июля обязанность проходить карантин будет применяться в том числе к невакцинированным людям, которые регулярно ездят на работу через границу. Министерство здравоохранения объясняет ужесточение условий поездок распространением более заразной мутации коронавируса. Эта мера также призвана повысить интерес населения страны к вакцинации против COVID-19 (Словакия сейчас отстает от других стран ЕС).

Решение правительства осложнит поездки непривитым чешским туристам на отдых в Словакию, где до вспышки эпидемии covid-19 чехи составляли самую большую группу путешествеников в сфере гостиничного размещения. Эта мера коснется и словаков, возвращающихся домой после летних каникул за границей, если они не были вакцинированы.

«Принцип основан на разделении вакцинированных и невакцинированных людей. Вакцинация по-прежнему является добровольной. Каждый выбор несет определенную ответственность. Привитым людям въезд в Словакию будет намного проще из любой страны», — сказал госсекретарь МИД Словакии Мартин Клус.

На детей младше 12 лет распространяются те же правила карантина, что и на их родителей.

Несколько случаев мутации дельта, которая является более заразной, уже подтверждены в Словакии. На следующей неделе Словакия закроет небольшие пограничные переходы с соседними странами, в том числе 14 из 32 пунктов на границе с Чехией.

Источник: e15.cz

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Словакия туристы Туризм отдых Чехия прививки вакцинация коронавирус путешествие
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