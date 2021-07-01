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В Чехии открылась регистрация на прививки от COVID-19 для детей от 12 до 15 лет

В Чехии открылась регистрация на прививки от COVID-19 для детей от 12 до 15 лет

420on.cz 231
Регистрация на вакцинацию от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 15 лет началась сегодня, 1 июля, в Чехии.
В Чехии открылась регистрация на прививки от COVID-19 для детей от 12 до 15 лет

По данным Чешского статистического управления, в республике около 456 500 детей в этом возрасте. Ребенка в центр вакцинации должен сопровождать хотя бы один из родителей. Детям будут делать прививки препаратом Pfizer/ BioNTech.

Записаться на прививку можно через Центральную систему регистрации. Согласно инструкциям Минздрава, люди сначала получат первый ПИН-код для доступа к регистрационной форме после заполнения номера телефона в пункте «Шаг 1: Регистрация». После заполнения формы и отправки заявки они получат подтверждение о регистрации по электронной почте и SMS. Когда в выбранном месте вакцинации будут указаны доступные даты, заинтересованные в вакцинации получат еще одно SMS-сообщение со вторым PIN-кодом и идентификационным номером для получения вакцины.

Вакцинация против covid-19 началась в Чехии в конце декабря прошлого года. Первыми были привиты пожилые люди и медицинские работники. Постепенно регистрация на вакцинацию была открыта для других возрастных групп. На данный момент в Чешской Республике было введено в общей сложности 8,12 миллиона доз вакцины. Примерно 3,19 миллиона человек были полностью привиты.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
прививки вакцинация Чехия коронавирус дети
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